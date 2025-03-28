北水處徵才起跑 月薪上看55K

台北自來水事業處啟動2025年度徵才，預計今年4至5月間辦理新職員（工）甄試，正取共38名、備取共63名，部分類別月薪上看5.5萬元。（北水處提供）

2025/03/28 13:01

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北自來水事業處啟動2025年度徵才，預計今年4至5月間辦理新職員（工）甄試，正取共38名、備取共63名，部分類別月薪上看5.5萬元，除本薪外還有最高2.4個月績效獎金，也提供定期員工健檢、休假旅遊補助、職場保母等。

北水處表示，甄試類科包括土木工程、化學工程、企業管理及資訊處理等職員共22名，以及技術士（含身心障礙類別）共16名，總名額正取共38名、備取共63名；另近2年職員平均錄取率約9.2％、技術士平均錄取率約30.2％。

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北水處指出，按照2025年支薪標準，新進四級工程師月薪約5萬5595元；新進助理工程（管理）師及一級工程（業務）員月薪約4萬5955元（職員試用期6個月，期滿成績合格正式進用）；新進技術士月薪約3萬2080元（工員試用期3個月，期滿成績合格正式僱用），表現優秀者有望5年後月薪分別達7萬3510元、6萬2485元及4萬3020元；上述薪資為現行數額，預計今年調薪3%。

北水處補充，待遇除月薪外，另有績效獎金最高2.4個月、考核獎金1個月，以表現優秀的四級工程師為例，首年年薪約88萬元，5年後年薪上看115萬元；此外，北水處也提供定期員工健檢、休假旅遊補助、員工多元休閒活動、職場保母等健全福利及友善職場措施。

北水處說，該處為制度完善的公營事業機構，服務地點均於大台北地區，提供員工穩定職涯發展及優質的育才、留才工作環境，歡迎民眾報考。相關甄試消息，已放置於官網「新進人員甄試專區」。

台北自來水事業處啟動2025年度徵才，預計今年4至5月間辦理新職員（工）甄試，正取共38名、備取共63名，部分類別月薪上看5.5萬元。（北水處提供）

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