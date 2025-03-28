中小學及幼兒園教師資格考今公告簡章 答案卷樣式有改變

中小學及幼兒園教師資格考今公告簡章，答案卷的樣式有改變。（教育部提供）

2025/03/28 14:24

〔記者林曉雲／台北報導〕114年度高級中等以下學校及幼兒園教師資格考試今（28）日公告簡章，自4月10日起開始報名，教育部提醒，今年的考試答案卷樣式及作答注意事項，相較去年皆有修改，將與簡章同步公告於教師資格考試網站（https://tqa.rcpet.edu.tw），請考生務必注意。

教育部師藝司科長卓意屏說明，教師資格考試訂於6月15日舉行，考試簡章今日公告於教師資格考試網站（https://tqa.rcpet.edu.tw），報考人請自行至網站免費下載，報名自4月10日上午8時30分起至4月17日下午3時止，採網路報名，亦須於期限內完成繳費，逾期不予受理。

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卓意屏表示，今年教師資格考試試場規則有所修正，應考人應在規定作答區內作答，未在規定作答區內作答之內容，不予評閱給分；非選擇題及共同科目綜合題須依照題號作答，不可擅自更改題號，未依規定作答致影響評閱，該題不予計分。另，應考人未經監試委員許可，不得離座，違者扣減其該科成績5分，亦請考生務必留意，避免違規。

此外，每位報考人應繳交1000元報名費，但符合「社會救助法」規定，於本年度考試日有效之低收入戶或中低收入戶報考人，或符合「特殊境遇家庭扶助條例」規定，於本年度考試日有效之特殊境遇家庭報考人，報名費將予以免收或減收，另由教育部予以補助。

教育部也提醒，報考所需文件包含身分證明文件、修畢師資職前教育證明書或證明，以及學士以上學位證書等，並請注意填寫報名資訊如姓名、身分證明文件字號無誤，以免影響應試資格。另，申請特殊應考服務或是報名費補助者，亦請準備相關佐證文件，並於報名期限內上傳至教師資格考試網站（無須寄送紙本證明文件），而針對持有證明之身心障礙者、孕婦或其他因傷病有需求者，教師資格考試提供特殊應考服務，例如提供盲用電腦及提供可調桌面高度之桌子等輔具。

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