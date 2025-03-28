緣金捐宮廟能索回？改信教、經濟困難欲借貸......都成討錢理由

自稱是更生人的李姓信眾，到開基玉皇宮要借20萬元香油錢，廟方報警處理。（開基玉皇宮提供）

2025/03/28 13:28

〔記者王姝琇／台南報導〕捐給宮廟的緣金能索回？開基玉皇宮日前遇到信眾自稱曾捐30萬元緣金，因經濟困難想要「借回」，並稱曾在宜蘭三清宮成功要回緣金。類似案例，之前台南盤古藥皇廟神佛壇也遇過，有信眾因改信基督教，「奉上帝旨意」來索回1萬元緣金，廟方並無返還。

開基玉皇宮表示，一自稱「更生人」的信眾6年前曾捐30萬元緣金，希望能回借20萬元，並語帶威脅地說：「若廟不借，將以自己的方式讓廟借出現金。」廟方隨即報警處理，警方已完成筆錄。

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開基玉皇宮每年匯集信眾捐獻緣金、賣金紙盈餘等做公益，每年金額破2千萬元。玉皇宮認為，信眾捐香油錢並無強迫性，且廟宇非營利單位，也不是銀行，沒有借放款和信貸業務，如何借錢？

經了解，該信眾曾向宜蘭三清宮借香油錢，當時自訴捐50萬元，經調查此人前後只捐6萬多，為了息事寧人，將6萬多全部退還給該信眾。這次又來開基玉皇宮故技重施，並稱已向神明擲得允杯。惟該名人士揚言用自己的方式處理的論調，語帶威脅，玉皇宮報警並提醒其它宮廟小心提防。

類似案例，之前台南盤古藥皇廟神佛壇也遇過。神佛壇成員龔思瑞提及，多年前1名信眾來廟裡索討曾捐獻的1萬元，理由是改信基督教，必須將之前捐獻與其他宗教的捐款索回；神佛壇未理會。

陳姓律師表示，捐款在民法上的關係稱之為贈與，一旦已將捐款交付，贈與即不得撤銷。除非是在附負擔贈與情形，受贈單位沒有依據贈與人的指定用途使用該筆捐款，此時捐款人可要求受贈單位退還該筆捐款。換句話說，已交付宮廟的緣金是不可以要求退回的。

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