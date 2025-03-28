台北杜鵑花季最後一舞 3/29西班牙樂團壓軸演出

台北杜鵑花季3/31將畫下句點。（公園處提供）

2025/03/28 13:07

〔記者甘孟霖／台北報導〕一年一度的台北杜鵑花季將於3月31日落幕，台北市公園路燈工程管理處今（28日）指出，壓軸演出將於明日當場，活動跨海邀請來自西班牙的Buskavidas樂團，以充滿異國風情的秘魯木箱鼓，帶來熱情奔放的音樂演出，激昂的節奏交織春日微風，將為今年的杜鵑花季畫下難忘的句點。

公園處表示，今年台北杜鵑花季自開幕以來已吸引超過60萬人次造訪，展現大安森林公園作為台北春季賞花勝地的獨特魅力；今年花季是一場超越視覺的多感官饗宴，讓遊客在花海中創造難忘回憶，紀錄春天最美的風景，尤其園區內的熱門打卡景點「安森之冠」裝置藝術，透過獨特結構讓杜鵑花與光影交織，不論白天黑夜，都呈現夢幻的春日景致。

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公園處介紹，此外園區中設置「春之聲音樂步道」，四座互動聲音裝置，讓賞花不只是靜態觀賞，更是視覺與聽覺交織的享受；廣受親子族群喜愛的「杜鵑敲敲畫」DIY體驗也持續開放，大小朋友可以透過敲拓技法，將杜鵑花瓣印製成獨一無二的春日書籤，留下珍貴回憶。

公園處說，杜鵑花季倒數，週末午後不妨與親友相約，帶上野餐墊與毛小孩，來到音樂、花香環繞的大安森林公園，享受悠閒的春日派對，同時也可以沿著周邊街區漫步，品嚐當地特色美食，讓這趟春日之旅更加豐富難忘。

台北杜鵑花季「安森音樂派對」帶來精彩的音樂表演。（公園處提供）

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