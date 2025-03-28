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    台東爭取火箭發射場落空 陳瑩再爭取太空科普博物館

    立委陳瑩（左）向國科會主委吳誠文爭取太空科普博物館設在台東。（陳瑩服務處提供）

    立委陳瑩（左）向國科會主委吳誠文爭取太空科普博物館設在台東。（陳瑩服務處提供）

    2025/03/28 13:20

    〔記者黃明堂／台東報導〕國家火箭發射場經國科會評選後，最後選址在屏東九棚，部分台東鄉親感到失望。立委陳瑩表示，已向國科會主委吳誠文爭取「太空科普博物館」必須落腳台東。

    台東達仁鄉南田村爭取國家火箭發射場落敗，村長高富源說，南田村表現出高度歡迎，逾9成以上村民都支持，表示南田願意接受國家太空發展，這麼熱切期待，但沒受到上面重視。南田村這次確實受傷了，可能一開始就內定在屏東，為了合法性才安排南田村也加入選址陪選，「南田已經受傷了，也要接受事實」。

    陳瑩說，國家火箭發射場的設置，有些居民期盼帶動人潮促進觀光，但也有人顧慮火箭發射管制海上作業而影響當地居民。二址綜合居民意見後，都希望可以獲得設場。國科會專家會議針對「環境條件」及「開發執行」2項評估向度，最後選址落在屏東。

    她說，針對國科會3月26日選址結果，她馬上跟國科會聯繫，除尊重專家評選的建議，同時請國科會應依照日前建議吳誠文主委的方向，讓「太空科普博物館」落腳台東，除此之外，未來火箭發射場其它設施擴建的需求，應將台東南田列為評估場址的首選。

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