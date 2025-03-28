為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    鎖定每月2.2萬個職缺 環境部與28大學組聯盟培育綠領人才

    環境部彭啓明報告，調查顯示我國綠領人才需求快速成長，8年來徵才企業家數從1115家成長到3593家，職缺從5161個成長到2萬2142個，平均每月需求高達2.2萬人，顯示職場趨勢。（記者吳柏軒攝）

    環境部彭啓明報告，調查顯示我國綠領人才需求快速成長，8年來徵才企業家數從1115家成長到3593家，職缺從5161個成長到2萬2142個，平均每月需求高達2.2萬人，顯示職場趨勢。（記者吳柏軒攝）

    2025/03/28 13:04

    〔記者吳柏軒／台北報導〕氣候變遷提升環境重視，相關人才需求也開始激增，環境部調查，2024年全台有3600家企業釋出綠領職缺，平均每月需求高達2.2萬人，8年成長3.29倍，環境部長彭啓明今（28日）宣布，與北中南東28所大學組成「環境部淨零綠領人才培育聯盟」，補助30歲以下青年學費優惠或全免，成為未來綠色經濟的中堅力量。

    彭啓明表示，透過人力銀行資料與環境部調查，我國綠領人才需求快速成長，如輸入再生能源、低碳、廢棄物管理、碳捕捉等關鍵字，8年來徵才企業家數從1115家成長到3593家，職缺從5161個成長到2萬2142個，增幅329％，平均每月需求高達2.2萬人，顯示職場趨勢。

    彭啓明也說，2025年起，所有上市櫃公司將全面編製永續報告書，明年起碳費正式收取，但目前僅7％企業開出綠領相關職缺，未來隨著法規加嚴、國際減碳壓力升高，預估5年內相關職缺將有1到3倍成長空間。

    為此，環境部聯合北、中、南、中共28所大學成立「淨零綠領人才培育聯盟」，4月開始報名、下旬起授課，總時數48小時，提供學員建立完整的專業基礎，包含氣候變遷與溫室氣體管理、溫室氣體盤查、自願減量、產品碳足跡等，不只理工科，更適合非理工背景的學子加入。

    彭啓明希望，鼓勵青年與弱勢參與，課程正常收費為1萬2千元，但30歲以下在學生享有半額補助，低收入戶享有全額補助，但須完成訓練並測驗1次合格，而通過者可獲得環境部頒發的官方認證，有助未來求職與發展。補助名額預計2500名，另希望衝刺每年培育達3500人次。

    另，環境部也與各部會合作，彭啓明說，包含勞動部、衛福部、原民會都正積極洽談開設各領域專班，提供所需知識，而金管會亦有永續金融等課程，未來可合作課程的學分折抵或認證，為國家培育更多未來綠色經濟的中堅力量。

    台師大環教所教授葉欣誠表示，北區人口特別多，第一波師資已準備好，請眾人拭目以待，各區也積極準備，可互相交流資源，培育未來人才。

    衛福部醫福會副執行長林名男表示，衛福部下也設了永續中心，26家部立醫院也展開碳排查，其他醫院也做得不錯，但整體還有進步空間，將讓台灣醫療顧好品質也減少環境衝擊。

    環境部28日宣布，與北中南東28所大學組成「環境部淨零綠領人才培育聯盟」，開設有官方認證的專業課程，推動青年學子成為未來綠色經濟的中堅力量。（記者吳柏軒攝）

    環境部28日宣布，與北中南東28所大學組成「環境部淨零綠領人才培育聯盟」，開設有官方認證的專業課程，推動青年學子成為未來綠色經濟的中堅力量。（記者吳柏軒攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播