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    兒童節來台北動物園玩！ 12歲以下兒童+1免費入園

    台北動物園預告，4月3日至4月6日兒童節連假期間，保育員們將於每天下午3點，為非洲動物區兒童代表西部低地大猩猩「Jabali」和「Ringo」，送上行為豐富化的兒童節禮物。（台北動物園提供）

    台北動物園預告，4月3日至4月6日兒童節連假期間，保育員們將於每天下午3點，為非洲動物區兒童代表西部低地大猩猩「Jabali」和「Ringo」，送上行為豐富化的兒童節禮物。（台北動物園提供）

    2025/03/28 11:57

    〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市立動物園預告，4月3日至4月6日兒童節連假期間，保育員們將於每天下午3點，為非洲動物區兒童代表西部低地大猩猩「Jabali」和「Ringo」，送上行為豐富化的兒童節禮物；兒童節當天，全台北市12歲（含）以下兒童本人與同行一位家長，還可憑台北市教育局「探索摺頁」享有兒童及陪同家長1位免費入園的優惠。

    台北動物園表示，西部低地大猩猩「Jabali」（4歲4個月）和「Ringo」（3歲10個月）可以說是園內活潑調皮的動物兒童代表，兩兄弟的相處以及和家庭成員間的互動，很多情境就如同人類社會裡的家庭點滴。

    園方指出，西部低地大猩猩「迪亞哥」和「Tayari」、「Iriki」組成的家庭從「Jabali」和「Ringo」陸續出生以來，就變成圍繞著牠們兄弟倆為主軸似的打轉，家庭中的成年大猩猩會一起照顧幼年猩猩，「Jabali」和「Ringo」備受媽媽和阿姨的疼愛；雖然爸爸「迪亞哥」總散發出威嚴的氣場，但牠更是兄弟檔的大玩伴，就算兩兄弟在牠旁邊摔角翻滾，或是被孩子嬉戲路過時玩鬧一下，都能心平氣和、溫柔如常。而幼年大猩猩在成熟之前會在家族的呵護下成長，從日常的互動間學習社交和生存技能，這也是親代照顧下兒童成長的必經之路。

    今年保育員為「Jabali」和「Ringo」兄弟準備兒童節「行為豐富化」禮物「山蘇葉驚喜包」以及「麻布包」，4月3日到4月6日下午3點保育員會提供禮物給大猩猩一家玩，遊客不妨駐足觀察大猩猩們收到玩具後的反應。

    此外，台北動物園4月兒童月每個週日上午11點在兒童動物區的「動物行為學院」都有「動物覓食超能力」的課程，保育員將介紹與解說動物們的各種進食方式，大小朋友可以近距離觀察到迷你馬、羊駝、狐猴、雞、鸚鵡等動物行為。

    動物園補充，以無尾熊為靈感的「樂天小熊餅乾」自1994年起透過持續支援澳洲無尾熊基金會 （AKF），4月3、4日期間，「樂天小熊餅乾」將於園內舉辦「樂天小熊餅乾DIY」活動，大小朋友不僅能親手製作專屬小熊餅乾，還能透過互動學習無尾熊的保育知識，在歡笑與遊戲中感受維護生態環境的重要性。

    台北動物園預告，4月3日至4月6日兒童節連假期間，保育員們將於每天下午3點，為非洲動物區兒童代表西部低地大猩猩「Jabali」和「Ringo」，送上行為豐富化的兒童節禮物。（台北動物園提供）

    台北動物園預告，4月3日至4月6日兒童節連假期間，保育員們將於每天下午3點，為非洲動物區兒童代表西部低地大猩猩「Jabali」和「Ringo」，送上行為豐富化的兒童節禮物。（台北動物園提供）

    台北動物園4月兒童月每個週日上午11點在兒童動物區的「動物行為學院」都有「動物覓食超能力」的課程，保育員將介紹與解說動物們的各種進食方式，大小朋友可以近距離觀察到迷你馬、羊駝、狐猴、雞、鸚鵡等動物行為。（台北動物園提供）

    台北動物園4月兒童月每個週日上午11點在兒童動物區的「動物行為學院」都有「動物覓食超能力」的課程，保育員將介紹與解說動物們的各種進食方式，大小朋友可以近距離觀察到迷你馬、羊駝、狐猴、雞、鸚鵡等動物行為。（台北動物園提供）

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