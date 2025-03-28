土城頂福安居社宅新闢道路即將通車 侯友宜視察

新北市長侯友宜視察土城頂福安居社宅周邊道路工程。（記者翁聿煌攝）

2025/03/28 11:46

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市政府與中央攜手推動開闢「頂福安居」社會住宅周邊道路，即將於4月通車，市長侯友宜28日前往工地視察，除聽取「頂福安居」整體工程進度外，也期望道路通車後可紓解土城中央路4段交通壓力，帶動地方繁榮。

侯友宜指出，「頂福安居」社會住宅是市府與中央合作推動，鄰近捷運三鶯線、板南線及頂埔科技園區，預計2027年完工後將提供1294戶居住需求，隨著人口增長，交通與人行需求大幅提升，因此市府同步開闢社宅旁12公尺計畫道路，擴展橫向路網。

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侯友宜表示，計畫道路新福街工程起點為土城中央路4段271巷，終點銜接福寧街，並可延伸至中央路4段125巷，全長約380公尺，採雙向車道，並打造無障礙人行道，整合頂福安居社宅退縮空間與頂新公園步道，優化人本動線，提升公園使用便利性。

工務局長馮兆麟說，工程於去年2月開工，工程總經費含用地費2.3億元、其中工程費7千萬餘元，工程施工階段採取分區分期進行，同步施作雨水箱涵與管線埋設，減少重複開挖，降低揚塵、噪音與環境干擾。

議員江怡臻表示，土城頂埔因為興建捷運三鶯線和社會住宅，原本的中央路四段負荷辛苦，相當壅塞，居民需要一條安全的路，包括人行道。江怡臻說，近期人行道開始復舊，新福街也將開放通行，再加上明年捷運三鶯線通車，頂埔將更方便，更四通八達。

新北市土城頂福安居社宅新闢道路即將通車，有助改善當地交通。 （記者翁聿煌攝）

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