清明連假掃墓不想塞車 汐止警公布交管地點與時間

清明節連續假日將至，新北市汐止警分局為因應掃墓車潮，將於明（29）日起，針對新台五路2段與大同路2段與湖前街口等6 處公墓實施交通管制，時間從上午6點到下午2點。（記者林嘉東翻攝）

2025/03/28 11:41

〔記者林嘉東／新北報導〕清明節連續假日將至，新北市汐止警分局為因應掃墓車潮，將於明（29）日起，針對新台五路2段與大同路2段與湖前街口等6處公墓實施交通管制，時間從上午6點到下午2點。汐止警分局今（28）日呼籲，市民多搭乘公車或掃墓專車，若是自行開車，請務必配合交通管制及疏導措施，共創出門「交通安心，掃墓放心」。

新北市汐止警分局指出，汐止區有多處公墓，為避免市民車輛開進墓園造成塞車，汐止警分局於部分公墓將實施交通管制，管制時間為3月29日、3月30日、4月3日、4月4日的上午6點至下午2點（將視當天掃墓人數調整提早或延後），管制地點如下：

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（一）第1公墓：汐止區新台五路2段，第1公墓入口。

（二）第1-1公墓：汐止區新台五路2段，第1-1公墓入口。

（三）第2公墓：汐止區新台五路2段，第2公墓入口。

（四）第6、7公墓：汐止區大同路2段169巷口。

（五）第8公墓：汐止區湖前街口。

其中，管制期間內，第1公墓旁新台五路二段大型超停車格有開放小型車輛停放與雙向紅黃線停車，以利市民掃墓；管制期間內，警方將加強取締、驅離違規併排及妨礙出入口通行車輛，請市民配合將車輛停好再進入墓園，勿貪圖一時便利，造成危險及交通壅塞。

此外，在4月4日清明節當天，新北市政府有加開掃墓專車，發車時間為早上7點到下午15點；整點發車，行駛路線途經汐止火車站、汐止區公所、第1、2公墓、五堵火車站。詳細的行車路線和各項服務資訊，可以上區公所官網查詢。

汐止分局長徐俊生呼籲，市民多利用大眾交通工具、掃墓專車，以減少車潮影響交通順暢，若是自行開車，請務必配合相關管制及交通疏導措施，共創出門「交通安心，掃墓放心」，維護汐止地區清明連假交通順暢平安。

清明節連續假日將至，新北市汐止警分局為因應掃墓車潮，將於明（29）日起，針對新台五路2段與大同路2段與湖前街口等6 處公墓實施交通管制，時間從上午6點到下午2點。（記者林嘉東翻攝）

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