中央補助3億汰換5客輪 台東離島新船「天王星21號」啟航

政府補助汰換台東離島客輪，首艘「天王星21號」今天啟航。（記者黃明堂攝）

2025/03/28 11:30

〔記者黃明堂／台東報導〕為提升台東往來綠島、蘭嶼交通便利性、舒適度，台東縣政府向交通部航港局爭取3億元，補助5艘老舊客輪汰換，首艘「天王星21號」今天啟航，由富岡漁港航向綠島南竂漁港，以全新內外裝加入離島航運陣容。

長杰航運所屬的舊「天王星號」船齡32年，由新加坡建造、耗資2.5億元的「天王星21號」接替航運任務，原供奉在舊船的金媽祖也被請到新船駕駛室坐鎮，保祐行船平安。船東說明這是第2艘天王星，編號「21」則是媽祖的指示。船長則介紹結合科技的新穎駕船設備，一個滑鼠就能操控。

請繼續往下閱讀...

縣長饒慶鈴表示，台東到綠島、蘭嶼交通運輸，不論是在地鄉親交通往返、遊客觀光、物資運補、垃圾回收，因為飛機運載有限，最重要仍是依靠海運，但現有民間業者客貨船齡多艘老舊，對於載客舒適度、滿意度都有提升空間。

饒慶鈴指出，為提升離島居民行的正義、交通品質、安全及離島觀光，縣府與交通部航港局共同努力，爭取補助款3億元，協助東部5艘25年以上高齡客輪汰換，並將船齡32年的「天王星號」及船齡34年的「凱旋2號」列為優先名單。

縣府交觀處說明，「天王星21號」新船設施全方面提升，秉持著對環境的承諾，船隻搭載的引擎符合節能減碳及環保油品規範。為了提升乘客的搭乘品質與舒適度，新船特別擴大了行李放置空間並增強無障礙設施，確保每位旅客都能享受更為便捷與舒適的乘船體驗。船隻的整體設計則融入美學元素，無論是在視覺還是功能性，為旅客帶來既舒適又美觀的航行體驗。

政府補助每艘6千萬元，條件是需配合疏運，除了旅遊旺季的船班行駛，船隻將履行6年義務，於旅遊淡季期間每年提供至少50趟的航班服務，保障離島居民與遊客的基本交通需求。

天王星21號的座席。（記者黃明堂攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法