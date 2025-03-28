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    高中生創世義工為臥床長者洗澡 理解媽媽工作的辛勞與重要

    高中生叢灝日跟著創世基隆院區人員到宅為長者泡澡，體悟到母親辛勞的價值。（記者盧賢秀攝）

    高中生叢灝日跟著創世基隆院區人員到宅為長者泡澡，體悟到母親辛勞的價值。（記者盧賢秀攝）

    2025/03/28 11:33

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕台北市永春高中學生叢灝日的母親在創世基隆院服務20多年，他經常跟著母親當義工募發票、義賣，大學學測後利用學習空檔也投入創世義工，到個案家中為長者泡澡，叢灝日搬動長者的身體沖水洗澡，看到長輩們洗後清爽舒適，「我終於理解媽媽工作的辛勞」。

    叢灝日今年2月剛滿18歲，年初完成大學學測後，他利用假日學習的空檔，報名參加創世基金會的到宅服務義工。他說，第一次為臥床的長輩泡澡，起初有點緊張，還好有護理師在旁指導，讓他可以幫助團隊順利完成任務。叢灝日說，看到長輩們洗澡後清爽舒適，才理解媽媽工作的辛苦和重要。

    叢灝日第一次幫忙洗澡的對象是一名90多歲的阿公，阿公年紀大需要專人協助泡澡，但還很健談，叢灝日還陪阿公聊天解悶。

    叢灝日說，「當你只能躺在床上，無法為自己做任何事，那種無助感是難以想像的」。他表示，透過服務對生命有了新的體悟，了解到阿公真的需要協助，對植物人及其家庭的辛苦感同身受。未來除了努力為自己打拚外，也會跟媽媽一樣幫助社會上需要的人。

    叢灝日從小跟著母親參與公益，曾經參與募集發票、設攤義賣及協助安養院庶務工作，但未曾直接服務植物人，這次親身參與到宅服務有很大體悟，未來會定期來服務，也會拉同學一起來。

    創世基隆院長李淑婷表示，目前創世基隆院到宅服務近80個植物人及臥床老人家庭，因個案需求增加，急需更多熱心人士加入；歡迎青年、熱心入士加入創世義工行列，每月只要撥出幾天時間，就能減輕一個植物人家庭的照護負擔。愛心專線：（02）24214738。

    高中生叢灝日跟著創世基隆院區人員到宅為長者泡澡，體悟到母親辛勞的價值。（記者盧賢秀攝）

    高中生叢灝日跟著創世基隆院區人員到宅為長者泡澡，體悟到母親辛勞的價值。（記者盧賢秀攝）

    高中生叢灝日跟著創世基隆院區人員到宅為長者泡澡，體悟到母親辛勞的價值。（記者盧賢秀攝）

    高中生叢灝日跟著創世基隆院區人員到宅為長者泡澡，體悟到母親辛勞的價值。（記者盧賢秀攝）

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