財劃法衝擊環境部預算 彭啓明憂地方「垃圾大戰」再起

環境部長彭啓明擔心，財劃法修法後，中央財源被拿走，將減弱中央協調各縣市的垃圾外運焚燒等問題，憂各地「垃圾大戰」恐再起，（記者吳柏軒攝）

2025/03/28 11:55

〔記者吳柏軒／台北報導〕立法院通過財劃法修法，瓜分中央預算3700多億元到地方，經行政院覆議案被藍白立委優勢否決後，總統府21日公告中央預算跟財劃法修法；對此，環境部長彭啓明今（28日）受訪表示，根據計算，環境部預算被刪減、凍結甚多，財劃法影響減少28％到37％，許多業務遭衝擊，舉例過去由中央協調各縣市垃圾清運焚燒，未來權責需轉移，缺乏中央調度，憂地方垃圾大戰再起。

彭啓明今召開「環境部淨零綠領人才培育聯盟」成立記者會，會後受訪時被問到中央政府預算議題，他回應，環境部今年度被刪減凍結的預算是有史以來最高，希望立院讓其儘快解凍，上週五總統府正式報告總預算，目前環境部正在準備相關解凍案的書面或專案報告。

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但彭啓明提到，因很多經費遭刪凍，環境部要給地方政府的經費，目前尚未知比例占比，尤其最大影響是財劃法，照現在公布的版本，我們需刪減28％預算，若國防預算不能動，那刪減幅度須增至37％，導致相關環境預算受到很大影響，牽連中央跟地方的權責與經費比例需重新分配。

彭啓明舉例，如垃圾問題，過去各地方縣市政府有的垃圾處理很認真，但仍有的縣市垃圾問題嚴重，需透過中央與地方協調垃圾外運焚燒等工作，但未來可能變動，最害怕缺乏中央彈性調度之下，各縣市「垃圾大戰」再度上演。

彭啓明說，今年5月會編列明年度預算，預估現況下今年環境部工作會很辛苦，但勉強可以進行，給地方的經費盡量不打折，但明年之後就不知道了，環境部跟各地方環保局也都是夥伴關係，大家心情都非常沉重，因為都各自要找財源，目前各縣市有沒有辦法調度好尚無把握，也尚未談到相關事宜。

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