AI科技引領肉品產業升級 專家齊聚共論未來趨勢

肉品研討會現場有多家企業展示最新研發產品，供與會者觀摩交流。（記者張軒哲攝）

2025/03/28 12:31

〔記者張軒哲／台中報導〕中華肉品協會與弘光科技大學食品科技系今（28）日在弘光科大聯合舉辦「AI在肉品產業之應用與發展趨勢研討會」，邀請業界專家與學者共同探討人工智慧於肉品產業的應用與未來發展。

研討會上午場安排兩場專題演講，首先由金屬中心經理曾健明主講「AI在產業應用與發展」，深入剖析人工智慧技術在各行業中的應用現況與未來趨勢。接著，由國際屠宰設備大廠JBT Marel公司技術總監Berry先生分享「AI自動化屠宰設備」，探討人工智慧如何提升屠宰作業效率與品質管理。

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下午場則聚焦於食品安全與保存技術，首先由衛福部食藥署食品組科長廖慧琳主講「食安法規及相關規定宣導事項」，剖析食品衛生管理的最新規範與趨勢。接續由食研所黃書政博士分享「畜禽肉品與食品有效日期評估方法及原理」，介紹食品保存技術與有效日期科學評估方式。

中華肉品協會理事長黃存后表示，協會自創會以來已屆30周年，隨著台灣經濟發展迅速，國人所得與生活水平顯著提升，肉品消費需求亦趨向更高品質與安全衛生標準。為因應國內外社會經濟環境變遷，協會特別整合產、製、銷及學術界力量，舉辦本次研討會，以推動AI技術在肉品產業的應用，加速產銷現代化進程，提升會員廠內技術水準，增強國際競爭力。

此外，研討會現場亦設有多家企業展示最新研發產品，供與會者觀摩交流，包括：豐華食品機械有限公司真空滾筒按摩機、鹽水注射機、真空包裝機。詠意企業有限公司飲料添加用果泥、食品添加劑。藝康企業股份有限公司滅菌水。莫迪維克台灣股份有限公司：食品機械搭配AI技術。基元高效科技有限公司滅菌燈管。大聯合環控股份有限公司次氯酸水。能多潔股份有限公司環境香氛系統、消毒設備。

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