吳淡如怒批「黃子佼們」！籲公開80名高級會員：不管他們何等社會名望？

藝人黃子佼因持有高達2259部未成年性影像，一審遭判8個月徒刑後提出上訴，案件在26日於高等法院首度開庭，他改口部分認罪，並在庭外向媒體深鞠躬致意。（資料照）

2025/03/28 12:05

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕藝人黃子佼因持有高達2259部未成年性影像，一審遭判8個月徒刑後提出上訴，案件在26日於高等法院首度開庭，他改口部分認罪，並在庭外向媒體深鞠躬致意。作家吳淡如在臉書發文，詢問網友意見，是否也贊成公開多達80人的「創意私房」高級會員，不管他們有何等社會名望？，此文一出，數千筆留言喊「贊成」，更有網友表示要發起「聯署」。

吳淡如昨日於臉書發文表示，「你是否也贊成公布這80位『高級會員』名單並起訴，不管他們有何等社會名望？」此文一出，引起大量網友贊成聲浪，「當然贊成。下地獄前讓社會認識牠們。」、「贊成 最好有照片 以免同名同姓被冤枉」、「當然非常贊成，不然怎麼防範，說不定牠們就在你身旁，不知道而已」、「完全支持」、「贊成啊！怕的是內幕驚人，有沒有可能連政府官員都有」、「非常贊成，這群人真的超可惡的」、「贊成！還要加照片，社群平台，任職哪裡，家住哪裡！看別人就別怕被看」。

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吳淡如昨日於臉書發文表示，「你是否也贊成公布這80位『高級會員』名單並起訴，不管他們有何等社會名望？」此文一出，引起大量網友贊成聲浪。（圖翻攝自吳淡如臉書）

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