為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    吳淡如怒批「黃子佼們」！籲公開80名高級會員：不管他們何等社會名望？

    藝人黃子佼因持有高達2259部未成年性影像，一審遭判8個月徒刑後提出上訴，案件在26日於高等法院首度開庭，他改口部分認罪，並在庭外向媒體深鞠躬致意。（資料照）

    藝人黃子佼因持有高達2259部未成年性影像，一審遭判8個月徒刑後提出上訴，案件在26日於高等法院首度開庭，他改口部分認罪，並在庭外向媒體深鞠躬致意。（資料照）

    2025/03/28 12:05

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕藝人黃子佼因持有高達2259部未成年性影像，一審遭判8個月徒刑後提出上訴，案件在26日於高等法院首度開庭，他改口部分認罪，並在庭外向媒體深鞠躬致意。作家吳淡如在臉書發文，詢問網友意見，是否也贊成公開多達80人的「創意私房」高級會員，不管他們有何等社會名望？，此文一出，數千筆留言喊「贊成」，更有網友表示要發起「聯署」。

    吳淡如昨日於臉書發文表示，「你是否也贊成公布這80位『高級會員』名單並起訴，不管他們有何等社會名望？」此文一出，引起大量網友贊成聲浪，「當然贊成。下地獄前讓社會認識牠們。」、「贊成 最好有照片 以免同名同姓被冤枉」、「當然非常贊成，不然怎麼防範，說不定牠們就在你身旁，不知道而已」、「完全支持」、「贊成啊！怕的是內幕驚人，有沒有可能連政府官員都有」、「非常贊成，這群人真的超可惡的」、「贊成！還要加照片，社群平台，任職哪裡，家住哪裡！看別人就別怕被看」。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    ☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

    ☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

    吳淡如昨日於臉書發文表示，「你是否也贊成公布這80位『高級會員』名單並起訴，不管他們有何等社會名望？」此文一出，引起大量網友贊成聲浪。（圖翻攝自吳淡如臉書）

    吳淡如昨日於臉書發文表示，「你是否也贊成公布這80位『高級會員』名單並起訴，不管他們有何等社會名望？」此文一出，引起大量網友贊成聲浪。（圖翻攝自吳淡如臉書）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播