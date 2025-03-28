桃機檢疫護理師遭針扎 疾管署認有疏失！

桃園市議員黃瓊慧在社群平台Threads發文，說明桃機檢疫護理師遭針扎經過，引發熱議。（記者邱芷柔翻攝）

2025/03/28 11:08

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同事針頭亂丟刺傷機場檢疫人員 黃瓊慧：想請假卻遭主管各種刁難

〔記者邱芷柔／台北報導〕桃園機場1名檢疫護理師，近日因同事未依規定棄置使用過的針具，竟被丟在垃圾袋內的針頭刺傷，由於針頭來自世界各地「有症狀」的旅客血液，她擔心感染風險，就醫後服用預防性藥物卻出現強烈副作用，自述請假過程頻遭刁難，引發外界譁然。對此疾管署今（28日）坦言，針具回收過程有缺失，將加強人員訓練，而請假流程都有依規定辦理，且提供必要支持。

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桃園市議員黃瓊慧在社群平台Threads發文，以「機場第一線檢疫人員爆發重大業務傷害過失！！」為題，內容提到，這名護理師因同事隨意棄置醫療針具，不慎被丟入垃圾袋的30多支針頭刺傷，這些針頭來自世界各地「有症狀」旅客的血液，感染風險極高，護理師緊急就醫，醫師當場開立抗愛滋、抗梅毒等預防性藥物，並要求長期追蹤，但護理師服藥後出現強烈副作用，想要請假卻遭主管刁難，甚至被指責「想法太負面」，身心飽受煎熬的她求助精神科，陳情時哽咽表示「還沒結婚、還有很多地方沒去，家裡還有父母需要照顧」，發文曝光後掀起熱議。

疾管署說明，3月21日上午這名桃園機場檢疫人員在發燒篩檢站執勤時，不慎被醫療廢棄針具刺傷，隨即沖洗傷口、消毒，並由區管中心送往部立桃園醫院急診，醫師為她抽血檢驗並開立愛滋、梅毒預防性藥物，因焦慮與藥物副作用導致不適，疾管署也安排防疫醫師說明藥物用途，並由主管與幹部提供關懷與諮詢。

疾管署副署長曾淑慧表示，依標準作業流程，使用過的針具應放入專用廢棄盒，當盒內約8成滿時須密封並交由廠商妥善處置，避免感染風險。她坦言，這次事件確實有作業缺失，疾管署將深入調查原因，釐清責任歸屬，並加強改善。

「一定是有做得不夠的地方，才會發生這樣的情況，我們會深刻檢討。」曾淑慧指出，可能是教育訓練不足導致作業疏失，未來將加強相關培訓。至於涉事同仁的後續處置及是否調動工作，她表示仍在調查，待釐清責任後再決定適當處理方式。

針對公傷假問題，曾淑慧強調，疾管署在受傷同仁提出就診證明後，已立即啟動公傷假申請程序，並在核准前以病假處理，整個流程均符合公務人員請假規定，並無刁難，疾管署也會持續關懷當事人，並提供必要協助。

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