日租套房潛藏公安危機 中市府強制斷水斷電處分

台中市府執行日租套房斷水斷電處分。（台中市府提供）

2025/03/28 10:51

〔記者張軒哲／台中報導〕清明節及兒童節4天連假即將到來，安排國旅民眾要慎選住宿。日租套房就是非法旅宿，台中市政府繼今年初強制執行2家日租套房斷水斷電處分，昨（27日）再度祭出鐵腕，強制執行西屯區及西區等2家日租套房斷水斷電處分，呼籲遊客出遊慎選合法旅宿，開心遊平安歸。

台中市府觀旅局今日表示，2家日租套房業者於去年至今年2月間，經查獲未領取旅館業登記證而擅自經營旅館業務，依發展觀光條例裁罰2次並勒令歇業，累計裁處金額各達新臺幣30萬元，但業者無視法令繼續營業，為維護旅客住宿安全，觀旅局會同警察局、都發局、消防局、環保局、台電及自來水公司等單位到現場拆除2家業者電錶及水錶，強制斷水斷電。

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台中市日租套房等非法旅宿多集中於商圈周邊，隱藏於都會公寓大樓或狹小巷弄的違章建築內，透過跨境網路平台提供訂房，以精緻溫馨裝潢、交通便利、自助入住等誘因吸引旅客入住，其未經政府建管、消防、衛生、環保及觀光等主管機關審查合格，也未投保公共意外責任險，使入住旅客暴露於住宿公安危機中，此外，業者為規避政府查緝，多以Line或電子郵件等管道傳送私訊，聯繫交易過程相對不透明，一旦發生消費糾紛或公安事件，旅客往往求償無門。

觀旅局提醒，民眾出遊住宿可先至「臺灣旅宿網」查詢台中市或全國各地合法旅館或民宿再訂房，或於現場投宿前查看旅客接待處是否有是否懸掛「旅館業登記證」、「民宿登記證」及專用標識牌，絕對不是刊登在訂房網站（如Agoda、Booking.com等）就是合法旅宿。如發現經營日租套房或其他非法旅宿場所，可檢附明確經營事證資料向觀旅局提出書面檢舉，經查證屬實，裁罰金額10萬元以上者，經受處分人完成繳納罰款後，將提撥實收罰鍰金額的10%至15%作為檢舉獎金。

台中市府執行日租套房斷水斷電處分。（台中市府提供）

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