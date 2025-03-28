南投警結合無人機空中監控 取締砂石車違規193件

南投警方結合無人機空中監控，發現砂石車違規即通報員警攔查取締.。（南投縣警察局提供）

2025/03/28 10:28

〔記者張協昇／南投報導〕無人機用途越來越廣！南投縣政府警察局為防制砂石車違規行駛，維護道路交通安全，從3月10日起結合無人機空中監控，展開「強化違規砂石車取締專案」，針對砂石車超載、闖紅燈、超速、酒駕、未依標線標誌號誌行駛、違反管制規定行駛及車輛改裝等重大違規行為加強取締，統計該專案至3月23日止，共取締砂石車各類違規193件，專案並將持續執行，以確保用路人安全。

南投縣警察局表示，縣內河川砂石開採頻繁，但也頻傳砂石車違反管制時段行駛道路等違規情形，尤其在台14線、台3線、台21線及砂石車運輸大道等重要幹道，砂石車因違規肇事比例攀升，尤以超速、超載及闖紅燈件數占多數，嚴重影響交通安全，警方因而展開「強化違規砂石車取締專案」。

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警方指出，此次專案行動除路檢攔查外，為避免定點路檢或巡邏警力易被砂石者業者發現規避稽查，特別結合無人機陸空立體監控。無人機空中巡邏一旦發現砂石車違規即可通報同仁前往攔查取締，讓砂石車違規無所遁形，提升取締效能，也呼籲砂石車業者與駕駛人應自律守法，確保車輛符合安全規範，並遵守交通安全規則，以免因違規受罰或造成意外事故。

南投警方結合無人機空中監控，展開「強化違規砂石車取締專案」。（南投縣警察局提供）

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