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    楠西灣丘護岸震損 南市水利局搶險完成修復

    楠西灣丘溪上方民宅護岸有震損，危及住户安全，市府啟動搶險，完成修復。（南市水利局提供）

    楠西灣丘溪上方民宅護岸有震損，危及住户安全，市府啟動搶險，完成修復。（南市水利局提供）

    2025/03/28 09:58

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕「0121地震」造成台南楠西灣丘1處護岸毀損，危及民宅，市府水利局全力搶險，已完成修復，確保聚落安全。

    地震後，楠西山區一些基礎設施嚴重受損，灣丘溪旁1處民宅護岸被掏空，威脅建物安全，市長黃偉哲隨即指示水利局前往勘災，緊急應變。

    水利局長邱忠川到場檢視後，發現邊坡崩塌長度約20公尺，若不及時修復，恐因餘震或豪雨導致災情擴大，緊急啟動修復工程，2月下旬正式進場施作，現已提前完工。

    水利局表示，0121之後仍餘震不斷，災情陸續傳出，2月上旬，楠西灣丘溪支流發生砌石護岸崩落，影響上方民宅的結構穩定，若未及時補強，汛期後恐危及住戶安全。

    考量現地溪床條件，市府決定採用階梯式護岸修復20公尺，並以最快速度趕在汛期前完成施工。

    由於工程範圍狹小，大型機具進出需經過私有土地，在地方與市府團隊的合作下，克服便道、果樹等問題後，於2月24日順利進場施工。

    在團隊加派人力機具趕工配合下已經完成，確保居民免受餘震與溪水暴漲的威脅，安心居住。

    面對天然災害，黃偉哲要求市府團隊展現效率與同理心，確保受災戶能在最短時間內恢復正常生活。

    楠西灣丘溪上方民宅護岸有震損，危及住户安全，市府啟動搶險，完成修復。（南市水利局提供）

    楠西灣丘溪上方民宅護岸有震損，危及住户安全，市府啟動搶險，完成修復。（南市水利局提供）

    楠西灣丘溪上方民宅護岸有震損，危及住户安全，市府啟動搶險，完成修復。（南市水利局提供）

    楠西灣丘溪上方民宅護岸有震損，危及住户安全，市府啟動搶險，完成修復。（南市水利局提供）

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