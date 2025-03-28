藍議員質疑高雄去年6923萬旅遊人次失真 高閔琳：禁得起檢驗

演唱會經濟帶動高雄旅遊人潮。（記者葛祐豪翻攝）

2025/03/28 08:41

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄去年6923萬旅遊人次居全國之冠，國民黨議員鍾易仲質疑是失真數字，欺騙高雄市民；對此，高雄市觀光局長高閔琳反駁說，數據事實毋需美化，禁得起檢驗，「不信？就自己去問問高雄觀光業者！」

高雄市議員鍾易仲昨（28日）在議會質詢時，指高雄去年6923萬旅遊人次是全國第一，聽起來很厲害，但他調閱觀光署資料，2024年來台旅遊人數是785萬人，其中7成去台北，來高雄約3成，怎麼會有這麼懸殊的數字？

請繼續往下閱讀...

鍾易仲質疑，因為高雄採用的計算方式是人次，一個人到高雄10個景點，紀錄上就算觀光客10次，「這種做法讓數字漂亮，但這是失真的數字，騙了高雄市民！」

對此，高市觀光局長高閔琳昨天深夜在臉書澄清說，高雄觀光人次6923萬全國最多，連2年都是最多，數據事實毋需美化，經得起檢驗；6923萬是包含國內遊客及外籍旅客，依據「交通部觀光署」統計各縣市資料結果，公信力毋庸置疑。

高閔琳也說，統計數字均依交通部觀光署實際統計結果，均以「人次」計算，真實呈現各縣市及觀光休憩據點的觀光效益；高雄也領先全國，雙雙唯一入榜Agoda「2024亞洲最好玩且最經濟實惠城市」、Klook「2025全球新興旅遊目的地」等國際旅遊訂房平台評鑑。

她強調，除「高雄冬日遊樂園」黃色小鴨、吉伊卡哇系列活動，及市府各局處舉辦各類活動及演唱會，遊客人潮絡繹不絕，帶動飯店旅宿、商圈百貨及餐廳業績成長，創造觀光產業經濟發展，「滿滿人潮，照片為證，無需美化、不用膨風，不信？就自己去問問高雄市的觀光業者！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法