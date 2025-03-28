不常見！教育部常次內升 51歲朱俊彰出線振奮士氣

不常見！教育部長鄭英耀內升在教育部服務24年多的朱俊彰，出任教育部常次，振奮教育部同仁士氣。（資料照）

2025/03/28 07:03

〔記者林曉雲／台北報導〕少子女化衝擊加上科技業搶才，國考報考人數呈現雪崩，鐵飯碗愈來愈不香，公務員離職人數也年年增加。教育部長鄭英耀內升常務次長，由長期在教育部高教司服務，目前外派駐溫哥華的教育組組長朱俊彰出線，人事案已獲行政院同意，朱從教育部基層做起，精熟高教業務之專業文官，以51歲年紀升至常次，內升及尚屬年輕，在公部門不常見，振奮教育部同仁士氣。

朱俊彰是民國85年畢業於東海大學政治系畢業，台北市立大學教育行政與評鑑研究所碩士，2000年進入教育部服務，迄今24年多，歷任教育部高等教育司幹事、專員、科長、專門委員、副司長及司長等職，2009年即獲行政院模範公務人員肯定，也獲選行政院高階及國政研究班，在高教司長約6年任內，高教改革及重大政策無役不與，亦曾參與大學多元入學、大學法及私校法修正、頂大教卓計畫、高教深耕計畫、新世代學生宿舍環境提升計畫等，長年掌高教千億預算，表現優異受公私立大學校長肯定，去年5月外派。

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鄭英耀長年服務於國立中山大學，曾任中山8年校長，今年新春團拜時曾公開表示，他對教育部團隊有期許。為帶動教育部團隊士氣，引進國外企業的工作環境模式，打造出教育部「第三空間」，提供免費咖啡，讓員工可以一群人「喝咖啡、罵部長」，或把司長等長官照片貼在靶上射，藉此激發出創意和新點子，強調工作任務再艱鉅，一群人互相支持，創造的力量是很棒的。鄭英耀內升朱俊彰任常次被認為是「好棋」。

民國102年組改後，歷任教育部常次包括陳德華、林淑真、林騰蛟，其中林騰蛟從104年擔任常次至今年2月退休，是輔佐5屆教育部長的「長青樹」。

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