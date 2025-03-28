原價讓票卻連收文化局來函 妹子崩潰：4800買4800賣也不行？

女網友轉讓多餘門票給朋友，卻引發賣「黃牛票」困擾。示意圖，人物、物品與新聞事件無關。（資料照）

2025/03/28 00:21

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕女網友在Dcard發文抱怨，去年原價轉讓一張Stray Kids高雄演唱會門票，卻因為票是她朋友搶到的、用朋友的帳號下單，對方今年初竟收到高雄市文化局來函，說涉嫌販售黃牛票，要求限期交陳述書；她雖備妥匯款與對話紀錄，重申沒有加價販賣，仍在近日再度收到補件通知，她氣憤直呼，「為什麼要一直擾民，我就真的買4800賣4800」。

原PO在Dcard發文說，當初請多位朋友幫忙搶票，自己後來刷到更滿意的位子，將多出來的B區門票以原價4800元在社團讓出，沒想到年初朋友收到文化局來函，指控販售黃牛票。她連忙蒐集證明協助朋友提交說明，原以為事件落幕，卻又收到第二封函，讓她感到無比挫折。

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她也提到，自己曾在社團遇到大規模黃牛，一張7800元的門票喊到5萬元，還會丟出Excel表管理票源，但因官方檢舉表格須填寫詳細座位號，讓真正的黃牛避而不被抓，坦言，「希望文化局可以把時間花在這些人身上。」

對此，不少網友力挺原PO，質疑文化局執法方向錯誤，「傻眼，臉書一堆黃牛本名賣票怎麼不抓」、「放著那些賣得光明正大的黃牛，轉頭去騷擾一般粉絲」認為，「高機率是妳讓出去的票被加價轉賣了，根本不是妳的錯」或分享同樣遭遇，「我也有被寄過信，原價讓票還是被追查，真的很煩」。

但也有部分網友持不同看法，認為即使原價讓票也有風險，「當時不能選擇直接退票嗎」、「制度就擺在那，誰買的票出問題就會追到誰的帳號」直言，「我之前在政府機關工作過，違規再小也不能不處理，不然就變成選擇性執法了」提醒，「原價讓票也最好截圖備份，社團文一刪就什麼都沒有了，這年頭還是保守點好」。

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