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    大港開唱、高雄櫻花季、張學友周末齊開唱 交通局籲搭大眾運輸

    大港開唱、高雄櫻花季、張學友周末齊開唱，交通局提醒民眾多處交管、多搭大眾運輸。（交通局提供）

    大港開唱、高雄櫻花季、張學友周末齊開唱，交通局提醒民眾多處交管、多搭大眾運輸。（交通局提供）

    2025/03/27 23:33

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高市交通局因應3月29、30日3場齊開唱，帶給港都交通壅塞壓力，包括大港開唱、高雄櫻花季及「歌神」張學友演唱會，三場分別在高雄駁二特區、夢時代、高雄巨蛋熱烈登場，預估人潮盛況可期，市府呼籲，演唱會周邊實施交通管制，因停車位有限，歌迷朋友應多加利用大眾運輸工具前往。

    「2025大港開唱」將於3月29日及3日30日，在高雄港蓬萊港區及駁二藝術特區盛大登場，交通局提醒，周邊路段公園二路、大勇路、大義街、必信街等路段將進行交通管制，請民眾配合現場交通指揮人員指示行駛，另會場停車位有限，鼓勵歌迷朋友可善用捷運及輕軌，搭乘捷運橘線至O2鹽埕埔站下車，步行約10分鐘即可抵達會場。

    「2025高雄櫻花季」於3月28日至3月30日，將在高雄夢時代廣場盛大舉行，多位國內外知名巨星將登台表演，活動期間時代大道（中華五路-成功二路）實施交通管制，請民眾配合現場交通指揮人員進行改道。交通局建議，欲前往會場的歌迷朋友可搭乘捷運紅線至R6凱旋站、步行進入會場，或轉輕軌至C5夢時代站下車即可抵達會場。

    另外，「2025 張學友60＋巡迴演唱會」將於3月28日至3月30日唱進高雄巨蛋，交通局提醒，因高雄巨蛋周邊路段車多，且體育園區停車位有限，建議提前規劃交通方式，請歌迷多利用大眾運輸工具，搭乘捷運紅線至R14巨蛋站下車，步行5分鐘即可抵達會場。

    交通局補充說明，因3場演唱會參與人潮眾多，建議民眾採取「多搭車、多走路、不開車」的做法，將車輛停放於捷運周邊停車場，再轉乘大眾運輸工具前往會場，交通局也邀請歌迷朋友，善用便捷的公共運輸，順道遊覽高雄城市景點，享受音樂與美景的完美結合。

    大港開唱、高雄櫻花季、張學友周末齊開唱，交通局提醒民眾多處交管。（交通局提供）

    大港開唱、高雄櫻花季、張學友周末齊開唱，交通局提醒民眾多處交管。（交通局提供）

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