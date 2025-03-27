金門表揚模範農民 星級餐廳吃大餐

金門縣副縣長李文良（左）頒發當選證書給新出爐的農會理事長蔡水游（右）。（記者吳正庭攝）

2025/03/27 23:08

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣農會今天慶祝農民節，表揚5名模範農事小組長、34名模範農民及6名績優安全農業示範農戶，肯定他們在農業生產、技術創新及社區服務等方面的貢獻。理事長蔡水游為犒勞農友辛苦，首次安排獲獎者到星級餐廳嘗鮮。

金門農民節慶祝活動在金湖飯店舉行，主題是「推動新農業運動、金門農業亮起來」，展現金門農業的蓬勃發展與農民的辛勤付出。慶祝大會由縣農會理事長蔡水游主持，行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允、副縣長李文良、縣議會副議長歐陽儀雄、議員洪成發、周子傑、董森堡、李養生、王國代等人均到場共襄盛舉，肯定農友對「以農立縣」金門的卓越貢獻。

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蔡水游說，農民是農業發展的基石，縣農會感謝所有農民對金門農業的貢獻，並期許未來持續推動農業創新與永續發展。

縣農會說，當選今年模範農事小組長有5人：蔡水盛、許李秀寬、陳回、黃榮第、杜順意。

模範農民有34人：金城鎮楊麗紅、王德木、陳國富、楊土金、翁明鳳、宋元才、戴德財、吳進國。金寧鄉吳金贊、翁朝枝、王英錫、 楊淑江、李其融、徐金塔。金湖鎮蔡其通、陳水石、陳鈞曹、林維強、陳國興、黃秀鳳、謝得。金沙鎮陳金發、王天然、葉立志、張繼續、黃麗金、梁海南、黃曉蘋、鄭天右。烈嶼鄉楊黎盆、方林玉貞、林水海、陳寶珍、林建城。

績優安全農業示範農戶有：第1組第1名黃順達、第2名鄭君培、第3名吳淑鴛。第2組第1名洪莊清漢、第2名洪文尊、第3名洪瑞隆。

金門縣農會慶祝農民節，表揚5名模範農事小組長、34名模範農民及6名績優安全農業示範農戶。（記者吳正庭攝）

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