竹市托嬰中心女嬰疑趴睡窒息亡 楊玲宜批裁罰24萬不痛不癢

新竹市4月女嬰疑托嬰中心照顧不當讓女嬰趴睡未察窒息送醫搶救仍不治，市議員楊玲宜批市府裁罰24萬不痛不癢是護航業者。（資料照，記者洪美秀攝）

2025/03/27 22:47

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市發生東區某五星評價的托嬰中心疑因照顧4個月大女嬰趴睡窒息送醫搶救不治事件，外界質疑市府毫無作為，且處置慢半拍，到今天才裁罰業者24萬元。對此，市議員楊玲宜晚間表示，因接獲家屬陳情，且事發至今，業者不僅冷血漠視未有任何歉意，更無法清楚交代與說明當時狀況，而市府的裁罰更是慢好幾拍，甚至不痛不癢，造疑是護航業者。

楊玲宜說，為何托嬰中心會放任僅4個月，剛會翻身2週的嬰兒趴著長達40多分鐘？現場照護人員與教師難道都無人注意？業者聲稱寶寶睡的安穩，為何業者與教師允許趴睡？卻標榜不提倡趴睡。事發當日家庭聯絡簿上竟寫者嬰兒睡眠與飲食狀況良好，根本是悖離事實？且家長要求看監視器畫面，屢遭受市府刁難，還要徵詢業者托嬰中心的同意？

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楊玲宜說，經調閱該托嬰中心過往聯合稽查紀錄，曾有數度違規，甚至現場實際的托育人員與登錄在衛福部資料不符，令人質疑當日現場的托育人員是否依法有相關執照，還是與登錄於衛福部托育人員資料不符，未有相關托育執照？

她說，最離譜的是，業者至今未有悔意向家長致歉，企圖卸責推諉是孩子本身的健康問題所導致，無視於家長喪女之悲痛。而市府直到各界關心仍無動於衷，直到傍晚才發佈將裁罰24萬元。抨擊市府除反應慢半拍，對業者裁罰更是不痛不癢。因為業者疏於照顧，造成嬰兒過失致死的意外，這是情節嚴重的兒少事件，且事發至今已2週多，市府仍放任業者持續招生營業，令家長難以接受。

她也要求市府，應儘速公布業者與負責人，並在相關偵查調查完成前，要求業者停辦，待釐清事實，藉此保障家長與嬰幼兒權益。

新竹市4月女嬰疑托嬰中心照顧不當讓女嬰趴睡未察窒息送醫搶救仍不治，市議員楊玲宜批市府裁罰24萬不痛不癢是護航業者。（記者洪美秀攝）

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