中捷藍線6月動工 捷工局辦龍井機廠用地徵收公聽會

捷工局辦公聽會說明土地徵收作業。（圖：市府提供）

2025/03/27 22:24

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中捷運藍線龍井機廠預計6月動工，捷運工程局今天在龍井區公所舉辦「台中捷運藍線龍井機廠用地取得作業」公聽會，向土地所有權人說明計畫內容，捷工局強調，土地徵收程序公開透明，兼顧地方發展與民眾權益。

捷工局表示，台中捷運藍線沿台灣大道興建與設站，全長24.78公里，全線共設20座車站，高架車站8座，地下車站12座，並設置一座五級維修功能的龍井機廠，路線起自臨港路（台17線），經過台鐵海線，並在通過正英路站後的台灣大道6段大肚山麓轉為地下段，續行至台中車站與新建國市場周邊。

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捷工局指出，未來捷運藍線將與鐵路高架化、捷運綠線（烏日文心北屯線）串聯，構築台中核心軌道路網，提升公共運輸使用率，紓解台灣大道交通壅塞，並改善空氣品質。

捷工局指出，其中龍井機廠是捷運藍線的核心維修基地，主要負責電聯車與機電設備的停放、維修及物料儲存，機廠內將設置駐車區、洗車區、檢修區及大修區，並配備各類維修設備、軌道養護工具與特種車輛，以確保捷運系統的穩定運行與安全。

捷工局長蘇瑞文指出，配合相關用地土地徵收，今辦理公聽會，除向土地所有權人說明計畫內容，也聽取土地所有權人等意見，會議也針對民眾關切事項，如協議價購評估合理性、出入口設置、周邊交通疏導規劃，以及機廠周邊保護區解編納入都市計畫檢討等議題，進行回應與討論。

蘇瑞文說，市府感謝民眾對捷運藍線建設的支持，將持續蒐集各方意見，以確保藍線建設符合民眾需求，打造更完善的捷運運輸系統。

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