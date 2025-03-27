台電金門新建配電 3月起一律地下化

台灣電力公司金門區營業處辦理大用戶座談會，處長顏國俊（中）主持時廣邀大用戶參加台電的節能省電方案。（記者吳正庭攝）

2025/03/27 22:35

〔記者吳正庭／金門報導〕台灣電力公司金門區營業處今天辦理大用戶座談會，其中金門區漁會在台電輔導下，首次躋身省電大戶的前4名。此外，台電說，為提高供電品質，3月1日開始將金門列為「地下配電區」，除非施工困難，新建配電一律「地下化」。

台電金門區處為提升高壓大用戶服務品質及節能宣導，邀請80位契約容量達100瓩以上的高壓用戶座談，由處長顏國俊頒發感謝狀給針對移轉夜尖峰及參與需量反應負載管理措施執行成效優異的高壓用戶，包括金門酒廠實業股份有限公司、金門區漁會、駿陞事業股份有限公司及國立金門大學。

請繼續往下閱讀...

顏國俊說，台電自2019年7月開始辦理節能診斷服務，近年更致力於深度節能行動的廣度與深度服務，除了分析用戶的用電狀況，並提供節電建議，並以專業量測儀器，為用戶量身訂做節能改善診斷報告，以作為用戶汰換高效率耗能設備的參考。金酒公司等4家用戶經過台電的輔導，1年省下的度數從最少10幾萬度到最高接近100萬度不等。

台電說，有鑑於2016年9月莫蘭蒂颱風重創金門，許多風倒木壓毀電線網路，造成金門大停電，民生停擺，為提升用電品質，從3月1日開始，營業處轄管的金門地區由 「架空配電區」改為「地下配電區」。

台電座談會中安排桌邊服務，向大用戶說明如何透過「高壓用戶服務入口網站」各種模擬試算用電管理，作為評估參加減少用電就給錢的需量反應負載管理措施等好康方案；籲請各大機關、學校、工商用戶參與節電措施，依用電特性、調整生產製程，選用適合的措施，實現「智慧移電」並從節電獲得電費折扣降低成本的實質獎勵。

台灣電力公司金門區營業處辦理大用戶座談會，並由處長顏國俊（前排右四）頒感謝狀給優質大用戶。（記者吳正庭攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法