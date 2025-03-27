中山商圈封街當週才公告 里長嘆：北市府優先考量商業利益

台北捷運公司29日在中山商圈封街辦活動，24日才通知當地居民封街範圍，且未寫出活動主辦單位是誰。（記者林承鴻翻攝）

2025/03/27 22:19

〔記者林承鴻／台北報導〕台北捷運中山站心中山線形公園週六（29日）將舉辦「心中山新生活」活動，當天下午將管制車輛進出南京西路23巷和25巷以及周邊部分巷弄。不過台北捷運公司卻直到本週一（24日）才通知當地里民封街範圍，網路上也沒有公告任何資訊。當地里長批評溝通過程充滿瑕疵，也未獲里民充分支持，感嘆比起在地居民生活，市府似乎更重視商業活動。北捷回應，對於此次活動公告時間太晚，將會精進改善。

中山區民安里里長王俊堯表示，這一次心中山的活動「非常粗糙」，3月初他就要求捷運公司要提早向里民告知封街範圍，但直到24日他們才通知。王俊堯說，到現在為止，這個活動其實並沒有得到附近里民的全力支持，他有提醒里民，若對當天封街活動有意見要反映，可撥打1999市民專線，讓每一位里民的聲音都能被真實地記錄下來。

請繼續往下閱讀...

北捷試辦徒步區 活動內容問半年沒回應

大同區光能里里長陳靜筠強調，她並非反對市府推動行人友善空間，但巷弄都是單行道，封街嚴重影響居民出入，也沒有任何配套措施。她無奈表示，北捷只說要試辦，她直到這週一才知道是要辦踩街活動，過去半年來不斷詢問北捷為什麼要封街、要辦什麼活動，都沒有正面回應。

陳靜筠說，長者洗完腎身體會很虛弱，常看到長者步行出門，回家時坐車到家門口，需要2個人攙扶下車；她表示，不可能請洗腎完的阿公阿嬤配合政府政策從巷子口走回去，「這就是少數（情況）你要去克服」這種沒有良心的話，她不接受。

里長多次表態反對 北捷和市府仍持續推行

王俊堯透露，北捷於去年下半年起即多次表達希望規劃行人徒步區，但封街確實會造成很大困擾與不便，他多次表態反對，但北捷和市府仍然持續以「試辦」名義推行，也提到後續有可能變成常態性的行人徒步區。對於週末常態性封街，王俊堯和陳靜筠都堅決反對。王俊堯說，若之後市府執意推動常態性行人徒步區，不排除召集里民連署向府方表達心聲。

王俊堯感嘆，相較於在地居民的生活環境，市府似乎更偏向以商業利益為考量。近1、2年，每到週末假日線形公園都有市集，王俊堯說，市集活動帶來商機，在地居民卻未得到應有的尊重，髒亂和噪音令居民生活品質大受影響。

針對心中山線形公園兩側巷弄假日常上演的行人閃車畫面，王俊堯說，因巷弄較狹窄，在人車並存狀況下，其實車子還是會優先禮讓行人，並不會按喇叭驅趕在巷弄行走的行人。他認為，人車以目前「默契並存」方式比較適合。

台北捷運公司表示，公司參考各界意見，多次調整交管範圍並縮短交管時段，對於里長反映這次活動公告時間太晚，將會精進改善。南京西路23巷和25巷29日下午試辦封街2.5個小時，僅開放有通行證居民開車進出。市長蔣萬安25日表示，會持續跟地方溝通，希望給市民一個方便、安全的徒步空間，並視試辦的情形滾動式檢討。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法