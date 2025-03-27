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    全中運聖火跨海傳遞澎湖、金馬 循台南古禮「送大帖」

    全中運聖火隊跨海傳遞到澎湖、金門和馬祖。（南市體育局提供）

    全中運聖火隊跨海傳遞到澎湖、金門和馬祖。（南市體育局提供）

    2025/03/27 22:51

    〔記者蔡文居／台南報導〕全國中等學校運動會聖火，由北門高中聖火隊於24日至27日，跨海傳遞至澎湖縣、金門縣及連江縣，並循台南古禮「送大帖」遞上紅色大帖，邀請各縣市前來台南參加全中運盛事。

    全國中等學校運動會22日於台南「億載金城」舉行聖火引燃儀式，隨後由北門高中聖火隊，肩負跨海傳遞的使命。

    南市體育局表示，聖火預計於3月31日回到台南進行本島傳遞，以逆時針環繞台灣一周，4月18日回到台南安座，正式展開114年全中運。

    這次聖火傳遞，特別的是隨著聖火每到一個縣市，皆循台南古禮「送大帖」遞上紅色大帖，隆重邀請各縣市前來台南參加全中運盛事。

    聖火首站傳遞到澎湖，由台南市葉澤山副市長率領體育局長陳良乾及聖火隊傳遞，澎湖縣長陳光復親自擔任接火官，並由馬公國中桌球隊接領，從天后宮起跑，沿途傳遞至澎湖縣政府廣場，展現在地學生活力與熱情。

    陳良乾表示，南市睽違22年再度承辦全中運，希望可以藉由本次聖火傳遞活動，充分展現本屆全中運主題「榮耀的起點！」期盼各路好手齊聚，共同追求榮耀與夢想。

    全中運聖火隊跨海傳遞到澎湖、金門和馬祖。（南市體育局提供）

    全中運聖火隊跨海傳遞到澎湖、金門和馬祖。（南市體育局提供）

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