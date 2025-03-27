台南一中學生編導演全能 赴建興國中演出「小封神」

台南一中老師陳禹齊帶領學生，到建興國中演出台語文學《小封神》，博得滿堂彩。 （台南一中提供）

2025/03/27 22:10

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市建興國中推動閱讀教育，舉辦讀者劇場「融讀於演」，今年邀請台南一中老師陳禹齊帶領學生到校演出台語文學《小封神》，博得滿堂彩。

建興國中圖書教師吳孟芬去年度開始推動校內國一和國二生共讀《小封神》，24回內容逐字修潤、附上註解、設計測驗，製作學習講義，透過問題引導讀後反思，接著與本土語老師協作地方走讀，帶領國中生親近府城文史，進入瑰麗純粹的奇幻文學世界。

請繼續往下閱讀...

南一中老師陳禹齊則先帶領2年10班同學閱讀討論文本，班上分為劇本、道具、演員3組。劇本組創作劇本，確定人物角色；道具組尋找戲服、自製道具；演員組背台詞、舞台彩排。時間緊迫，全班短短兩週從無到有，自編自導自演，合力完成這齣劇。

劇情以許丙丁《小封神》為腳本，群神眾將一陣激戰，高潮迭起，觀戲師生心情也隨著起伏跌宕。整場戲有16種角色，演員陣容龐大。道具組長饒凱富是建興校友，熬夜手作道具，結合生活科技課程所學，利用南一中3D列印技術，做出精緻的玲瓏寶塔、渾元錘，相當亮眼

主導編劇的方偉澤和塗以霖是作文高手，去年底還代表台南獲得全國作文冠軍，這次和同學合力完成劇本，融入不少時事哏，深得國中生共鳴與喜愛。而整場戲的靈魂人物就是導演陳柏佑和林宥辰，兩人將眾多的演員、複雜的劇情，安排得有條不紊，還擔綱導聆人，穿針引線，帶領全場更容易進入劇情。

陳禹齊說，在台積電文教基金會贊助下，邀請台灣崑劇團入班講解崑劇身段，還曾進劇院觀賞崑曲演出，慢慢成為小戲迷。後來申請國藝會的文學青年培養皿計畫，全班共讀徐禎苓《腹帖》一書，邀請作家入班。因為有這些默契和基礎，才敢接下演出大任。

建興國中校長侯志偉說，建興國中坐擁府城古蹟群，對於台灣文化傳承責無旁貸。演出後，獲得同學和家長熱烈回饋，希望還有機會能觀賞這麼有趣又具意義的戲劇。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法