桃園市首推孕產期媽咪運動推廣課 提供1000免費名額

Emilee老師孕媽咪瑜珈課程指導。（桃園市府提供）

2025/03/27 21:40

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府體育局與婦幼局將於今年4至9月開設105小時針對孕媽咪、產後媽咪，擴大開辦孕產期媽咪運動推廣及支持系列課程，為全國第1個推動長期課程縣市，預計提供1000人次參與，課程全部免費。桃園市長張善政今（27）日出席「桃園市孕產期媽咪運動推廣及成長課程開跑」活動表示，桃園為六都年輕夫婦生育意願最高城市，市府跨局處推出「為愛孕動」提供一套運動方式，讓孕期、孕後媽咪可以保持身體健康順利生產，懷孕後也能恢復身材。

張善政鼓勵孕媽咪們邀請家人一同運動，不僅能提升運動意願，還能增進彼此的支持與陪伴，並預祝所有準媽媽都能順利迎接健康寶寶。活動現場，他也與孕媽咪進行有獎徵答互動，並在瑜伽老師的指導下，體驗孕婦瑜珈，感受一系列讓媽咪們能夠安心、放鬆的課程氛圍。

請繼續往下閱讀...

婦幼發展局長杜慈容說，市府持續為婦女健康提供完善的婦幼福利及健康措施，包括好孕專車、放寬生育津貼設籍條件、擴大凍卵營養金補助對象等。今年更進一步擴大服務範圍，推出孕產期媽咪運動推廣及支持系列課程，於婦幼親子場域開設孕產媽咪、親子及伴侶運動、心理健康與關懷支持課程，希望透過家人的支持與陪伴，幫助孕期及產後媽咪找到適合的健康生活方式。

體育局長許彥輝也說，為幫助孕產婦培養正確的運動知能，市府設計孕產婦運動指南（343孕動）。在懷孕未滿12週的初期階段，可選擇輕柔的散步運動，有助提升心肺功能；12週至36週為懷孕中期，隨著腰痠背痛頻率增加，此時建議從事游泳、孕婦瑜珈、低強度有氧運動、肌力訓練或伸展運動等較為安全的活動；36週以上的懷孕後期，則可進行慢走或爬樓梯等輕度運動。

不過，仍提醒孕產婦，應依自身狀況諮詢婦產科醫師，以安全為首要原則，選擇各孕期合適的運動。詳細課程資訊可至體育局「桃趣總動園」粉絲專頁或桃園市政府婦幼發展局最新消息及桃園市基督教女青年會粉絲專頁查詢。

包括市議員劉曾玉春、謝美英、桃園市基督教女青年會理事長張雅惠等人均一同出席。

桃園市長張善政（前右2）鼓勵孕媽咪們邀請家人一同運動，不僅能提升運動意願，還能增進彼此的支持與陪伴。（記者李容萍攝）

桃園市長張善政（左3）與Emilee老師挑戰瑜珈伸展動作 。（桃園市政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法