日本金賞行進樂隊「Bluestone」訪潮州 與南榮國中競技交流

水戶市Bluestone行進樂隊克服人數較少的劣勢，在關東行進樂隊大賽奪下金賞。（記者陳彥廷攝）

2025/03/27 21:34

〔記者陳彥廷／屏東報導〕潮州鎮公所主辦「台日交流音樂會」今天壓軸登場，來自茨城縣水戶市水戶中學國中生為主體所組成的行進樂隊「Bluestone」的行進樂隊與在地高國中小同場表演、加流，各擅勝場的形式讓全場觀眾是看得如痴如醉，Bluestone的學子會後開心的和南榮國中管樂團握手，直呼「明年一定要再來」。

Bluestone多年前由當時的家長引田和法創辦，以獨特小而美的形式在日本學生行進樂隊中嶄露頭角，去年先在日本茨城縣奪下行進樂隊大賽金賞，隨後進軍關東地區又獲金賞，而多年來不斷傳承及成長，現已是該國內首屈一指的行進樂隊，經潮州在地人陳子恩引鑑，潮州鎮公所並經由潮州國小及南榮國中兩校的家長會長媒合，並邀請在地高國中小以文化表演交流，促成「紫氣東來、福庇全潮，台日交流」的年度音樂饗宴。

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茨城縣水戶市行進樂隊Bluestone的隊員們皆為國中生，大多是首次出國更是第一次來到屏東，屏東人也展現「多一度的熱情」招待，昨天先到鎮公所先安排到潮州建基路老街，團員們體驗藤椅編織、摸乳巷探險、柑仔店巡禮外，還到戲曲故事館操作「日式」偶戲，下午再到潮州鐵道文化園區，晚間則是帶來首場表演，和屏縣府、潮州國中所培訓的「排灣貝拉青少年人聲樂團」及國立潮州高中熱舞社，在公廟三山國王廟廟埕表演。

今天的交流重頭戲則是請來在國內也擁有好成績的崁頂南榮國中管樂團擔綱，70多人的樂隊與僅15人的Bluestone各擅勝場，樂聲悠揚的美好音樂饗宴，尤其Bluestone帶來多首吉卜力動畫的配樂，令聽眾如痴如醉，最後一曲結束後現場鼓掌歡呼聲是久久不絕於耳。領隊之一的引田綾華說，能夠將自己的母校樂隊帶到屏東，讓學生更有國際觀的與台灣接觸，暨高興又感動，對屏東的熱情印象深刻，希望此行能將歡樂氛圍帶給所有人。

「明年一定續辦！」潮州鎮公所主秘王建元指出，日本學生都回饋在廟宇前表演的經驗難得，而舉辦這樣的音樂饗宴，不僅提升在地的音樂環境，也讓日本的貴客們能體會到潮州及屏東人文風情，也讓更多日本人看見潮州，未來一定會續辦。

南榮國中管樂團和水戶市Bluestone行進樂隊進行跨國交流，會後以握手畫下句點。（記者陳彥廷攝）

水戶市Bluestone行進樂隊。（記者陳彥廷攝）

水戶市Bluestone行進樂隊。（記者陳彥廷攝）

南榮國中管樂團在國內的學生音樂競賽也擁有好成績。（記者陳彥廷攝）

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