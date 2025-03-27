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    絕美！彰化芬園貓羅溪苦楝花大爆發 淡紫色花海吸睛

    苦楝樹枝頭被雪白帶紫的花海覆蓋，遠看近乎雪白的花色，近看則呈現低調唯美的淡紫色。（米諾斯提供）

    苦楝樹枝頭被雪白帶紫的花海覆蓋，遠看近乎雪白的花色，近看則呈現低調唯美的淡紫色。（米諾斯提供）

    2025/03/27 20:44

    〔記者湯世名／彰化報導〕絕美！適逢苦楝花大爆發季節，彰化縣除彰化市大肚溪上百棵苦楝樹，枝頭被雪白帶紫的花海覆蓋之外，芬園鄉貓羅溪畔也有苦楝花海，遠看近乎雪白的花色，近看則呈現低調唯美的淡紫色，漫步樹下，花香撲鼻而來，徜徉樹下如沐春風。

    攝影家米諾斯指出，彰化縣有不少苦楝花祕境，其中一處位於彰化市、台中市交界處的大肚溪棒壘球場，球場周邊與堤岸道路有上百棵大大小小的苦楝樹，連日來苦楝花大爆發，吸引許多遊客攜家帶眷遊憩。

    另外一處則位於芬園鄉貓羅溪自行車道，沿線數十棵苦楝樹大爆發，根本就是苦楝樹森林，而盛開的苦楝花如白雪覆蓋，空氣中瀰漫淡雅花香，徜徉樹下令人心曠神怡，且有不少都相當低矮，可與苦楝花近距離接觸。

    他說，目前苦楝花大開，花期可開到4月初，此處與大肚溪苦楝樹花海不同之處，是遊客人數不多，堪稱賞花秘境，確切位置在貓羅溪芬園舊社村與新社村新厝仔堤防自行車道，騎乘自行車徜徉在花海下，相當夢幻浪漫。

    芬園鄉貓羅溪畔也有苦楝花海，騎乘自行車徜徉花海中十足愜意。（米諾斯提供）

    芬園鄉貓羅溪畔也有苦楝花海，騎乘自行車徜徉花海中十足愜意。（米諾斯提供）

    芬園鄉貓羅溪自行車道沿線數十棵苦楝樹大爆發，而盛開的苦楝花如白雪覆蓋，空氣中瀰漫淡雅花香，徜徉樹下令人心曠神怡。 （米諾斯提供）

    芬園鄉貓羅溪自行車道沿線數十棵苦楝樹大爆發，而盛開的苦楝花如白雪覆蓋，空氣中瀰漫淡雅花香，徜徉樹下令人心曠神怡。 （米諾斯提供）

    芬園鄉貓羅溪自行車道苦楝花大爆發，且相當低矮，可近距離接觸。（米諾斯提供）

    芬園鄉貓羅溪自行車道苦楝花大爆發，且相當低矮，可近距離接觸。（米諾斯提供）

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