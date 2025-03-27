0121地震加速重建 南市擴大建物損壞補助即日起受理

南市政府今日公告 「台南市0121震災一般住宅建築物災損修繕補助金實施計畫」，本月28日起開放申請。（南市府提供）

2025/03/27 20:37

〔記者蔡文居／台南報導〕為協助0121台南市楠西地震災損建築物加速修繕，台南市政府今日公告 「台南市0121震災一般住宅建築物災損修繕補助金實施計畫」，凡向各區公所緊急通報並評估列冊在案的一般住宅建築物，自本月28日起皆可向建築物所在地區公所申請修繕補助金，開放申請至今年9月30日或補助金額用罄為止。

南市工務局表示，為擴大照顧範圍，本計畫涵蓋有補助對象為本市轄內經各區公所緊急通報並列冊在案之一般住宅建築物（含張貼紅、黃單及未貼單之建築物）。補助項目及金額上限如下：結構體表面裂縫及面材損壞修繕上限30000元；水管破裂毀損上限5000元；水塔毀損上限5000元；天花板、圍牆、採光罩、雨遮及化糞池等毀損上限30000元；門、窗、玻璃等毀損上限10000元；馬桶毀損上限6000元:；浴廁面盆毀損上限5000元。

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工務局表示，在不重複補助的原則下，補助方式如下：未貼單之建物修繕，有上述各項修復事實者，有檢附單據及修復後照片者補助上限5萬元；未檢附單據，但檢具修復前後照片或經里長確認者補助上限2萬元。屬紅、黃單之建物修繕，有規定項修復事實者，有檢附單據及修復後照片者補助上限5萬元；未檢附單據，但檢具修復前後照片或經里長確認者補助上限2萬元。

由慈濟或衡山基金會等慈善團體協助修復之建物，如有指定項目修復事實者，檢具單據或修復前照片或經里長確認者，得申請補助上限8000元。經緊急評估為未貼單之建築物，除經慈濟或衡山基金會等慈善團體協助修復之建築物外，其餘未申請上述各項補助者，給予1萬元補助金，另已領有其他慰補助金者，不再給予本項補助金。至於損壞評估拆除範圍內之建築物，不適用本計畫補助。

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