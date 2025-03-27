台中LaLaport週邊難停車 泉源糖廠停車場費時2年打造啟用

台中LaLaport購物中心週邊難停車，泉源糖廠停車場費時2年啟用。（記者蘇孟娟攝）

2025/03/27 19:32

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市東區因帝國糖廠開放及LaLaport購物中心等商場進駐，帶動區域人氣，又鄰台中最大公有市場建國市場，週邊停車位一位難求，市府爭取國產署閒置空地建設「泉源糖廠停車場」，中間一度因廠商終止契約，工程停擺1年餘，費時2年打造，今順利啟用，將增69個停車位，提供民眾停車需求。

台中市東區樂成宮、建國市場週邊原本已人氣極高，近年來因有帝國糖廠開放及台中三井LaLaport購物中心進駐，當地停車位常一位難求，因東區屬舊市區，已無大面積公有土地可用，在前立委黃國書協調下，市府爭取國產署閒置空地再利用，規劃設中小型停車場。

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原本該停車場在2023年3月動工，預計2023年底完工啟用，不料，動工近1年不見動靜，工地一度雜草叢生，影響景觀，引來地方抗議，交通局指出，泉源糖廠停車場費時多年，2年前工程施作後，發現基地內土石方夾雜大量廢棄物，施工廠商提出終止契約，經清除廢棄物及重新招標後，今終於順利啟用。

交通局長葉昭甫指出，泉源糖廠停車場可以提供69個汽車停車位，除能紓解商圈車流、活化土地利用外，因鄰近社區，也能提供附近住家停車，以免因找不到合適停車位受罰。

在地市議員陳雅惠肯定泉源糖廠停車場啟用，可紓解當地停車不便困擾，但因東區發展快速，她另建議市府，全面盤點國產署或國防部可用空地，以合作闢建或代管方式，增闢臨時停車場，活化閒置國有土地，紓解停車空間不足問題。

葉昭甫說，未來也會以類似模式，盤點東區可利用的零星土地闢建中小型停場，提供鄰家式停車格位，讓民眾就近停放，盼為住商密度高的區域紓解停車瓶頸。

交通局指出，市府斥資1831萬在東區泉源街及建成路336巷旁打造泉源糖廠停車場，臨近樂成宮、建國市場、帝國糖廠、LaLaport購物中心，商業蓬勃發達，周邊也是住宅密集區、學區，停車需求高。

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