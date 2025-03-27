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    神恩廣被！竹山克明宮遊學太子爺移駕 紅包全捐救助急難

    春節駐駕竹山克明宮的遊學太子爺，將移駕前往南台灣，離去前神尊上的紅包全數捐出。（記者劉濱銓攝）

    春節駐駕竹山克明宮的遊學太子爺，將移駕前往南台灣，離去前神尊上的紅包全數捐出。（記者劉濱銓攝）

    2025/03/27 19:34

    〔記者劉濱銓／南投報導〕南投竹山克明宮今年春節迎請遊學太子爺駐駕，期間信眾還願，並致贈紅包掛滿神尊，今天太子爺將移駕至南台灣遊歷，行前將神尊上的紅包全數捐出，作為地方急難救助，神恩廣被令廟方相當感謝。

    克明宮主委楊非武表示，7年前竹山鎮舉辦百年大建醮，當時有賴民俗專家廖大乙祀奉的遊學太子爺相助，為鎮上150間百姓公廟進行招魂，建醮才得以圓滿成功，為答謝太子爺，便於春節邀請駐駕過年。

    在本週該廟順利完成改選之後，遊學太子爺將在今天移駕至南台灣繼續遊歷駐駕，離去前神尊上的紅包還全數捐出，作為鎮上急難救助之用，可望紓解弱勢民眾燃眉之急。

    廖大乙指出，遊學太子爺無固定宮廟，已駐駕全台1102廟，期間傳達「談錢非宗教」理念，且不收紅包、不募款、不接受請客，推廣宗教正能量，隨著太子爺啟程前往下一站，駐駕竹山期間信眾贈送的紅包，也全數留在當地助弱，盼拋磚引玉，讓社會各界更關心弱勢民眾。

    祀奉遊學太子爺的民俗專家廖大乙（左），代表太子爺將神尊上的紅包全數捐出，克明宮主委楊非武（右）代為接受助弱。（記者劉濱銓攝）

    祀奉遊學太子爺的民俗專家廖大乙（左），代表太子爺將神尊上的紅包全數捐出，克明宮主委楊非武（右）代為接受助弱。（記者劉濱銓攝）

    春節駐駕竹山克明宮的遊學太子爺，將移駕前往南台灣，離去前神尊上的紅包全數捐出。（記者劉濱銓攝）

    春節駐駕竹山克明宮的遊學太子爺，將移駕前往南台灣，離去前神尊上的紅包全數捐出。（記者劉濱銓攝）

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