2025全球台灣客家聯合總會總會長 今天下午在竹縣交接

客委會主委古秀妃（中）今天監交2025全球台灣客家聯合總會總會長職務，新任總會長黎萬棠（右）從卸任總會長葉義深（左）手中接過印信。（記者黃美珠攝）

2025/03/27 20:25

〔記者黃美珠／新竹報導〕2025全球台灣客家聯合總會總會長交接典禮暨懇親大會今天下午4點半在新竹縣政府3樓第2會議室舉行，在客委會主委古秀妃監交下，卸任總會長葉義深交棒給新任總會長黎萬棠。

作為主辦地主的新竹縣長楊文科說，全球台灣客家聯合總會成立於2023年2月，以傳承客家文化及發揚客家忠義精神為宗旨，致力促進客家權益、僑社和諧團結、推展公益事務，並於海外協助且支持台灣提高國際地位，努力保存客家文化，發揚光大客家精神，以引領客家文化在國際上發光。

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新竹縣政府文化局負責主辦這次活動，總會長交接典禮前，除安排台灣跟全球地區進行客家事務業務傳承與分享，並由新竹縣代表台灣地區提供與會者了解台灣現況，另還安排被指定為新竹縣客家八音這項無形文化資產保存者的「田屋北管八音團」現場演奏以迎賓。

總會長交接典禮後，新竹縣府文化局則安排在縣議會地下室舉辦「客家春之饗宴」，席開25桌，招待約250名包含桃竹苗中5縣市首長與客家社團等國內外的來客餐敘。明天則將以「竹縣科技文化春之行旅」為名，安排大家參訪台積電創新館、並暢遊品味位於浪漫台3線上的北埔、峨眉古蹟與茶香。

今天下午的交接典禮現場，除有新竹縣長楊文科、新竹市代理市長邱臣遠、苗栗縣長鍾東錦、桃園市客家事務局局長范姜泰基與會，台中市長盧秀燕、客委會主委古秀妃、中央社董事長李永得、以及義民廟董事長林光華等也都出席。

古秀妃並跟5個縣市首長和代表們，共同宣布「全球客家．團結同行」的客家政策：傳承與弘揚客家語言及文化、促進客家族群的團結與合作、推動客家經濟合作與創新、重視客家文化的多元與包容、以及促進年輕一代對客家文化的認同這5大宣言。

客委會主委古秀妃（左5）今天跟5個縣市首長以及全球台灣客家聯合總會的代表們，共同宣布5大客家政策宣言。（記者黃美珠攝）

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