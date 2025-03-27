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    捐助管道多元！ 雲林愛心大平台線上捐贈系統啟用

    雲林縣愛心大平台線上捐贈系統啟用，民眾捐物資、善款更多元，方便、透明及安全。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣愛心大平台線上捐贈系統啟用，民眾捐物資、善款更多元，方便、透明及安全。（記者黃淑莉攝）

    2025/03/27 20:07

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣愛心大平台線上捐贈系統今（27）日啟用，縣府社會處指出，民眾要捐款或捐物資可透過平台，縣府也能透過平台妥善分配並有效運用資源，照顧到每個需要服務的弱勢對象。

    社會處長林文志指出，過去社會救助金專戶僅能透過臨櫃匯款方式做愛心，考量許多民眾使用線上支付，愛心大平台上呈現各項社會救助和社會福利計畫，且提供多元捐助管道，可利用信用卡、LinePay、台灣Pay、超商繳費及虛擬條碼繳費等方式，捐款不受時間、地點限制。

    雲林縣長張麗善表示，台灣是一個充滿愛心與善心的地方，最美的風景是人，政府資源有限，需靠民間力量來協助，企業、社團及個人都經常主動捐贈善款、物資，幫助需要幫助的人，縣府建置愛心大平台，透過資訊E化，讓社會各界捐贈愛心更便捷，且透明、安全，同時透過平台的妥善分配及運用，可讓社會救助的力量更有效能。

    愛心大平台採用會員制，民眾可透過電子信箱帳號、Line、Google搜尋「雲林愛心大平台」，依步驟操作，即可快速加入會員，就能瀏覽各項捐款、捐物專案及各項計畫的成果，相關內容可洽詢社會處救助行政科05-5522658或上網

    雲林縣愛心大平台線上捐贈系統啟用，縣府社會處人員說明操作方法。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣愛心大平台線上捐贈系統啟用，縣府社會處人員說明操作方法。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣愛心大平台線上捐贈系統QRcode。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣愛心大平台線上捐贈系統QRcode。（記者黃淑莉攝）

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