宜蘭冬山清溝及永美公園兒童遊戲場明啟用 兒童節獻禮

冬山鄉永美公園的體健設施。（冬山鄉公所提供）

2025/03/27 19:29

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣冬山鄉新建的清溝及永美公園兒童遊戲場已完成驗收，設置兒童遊具與成人體健設施，定位為親子遊憩場域，明天（28日）下午2點舉辦啟用儀式後開放使用，成為冬山鄉今年加碼送出的兒童節禮物。

清溝及永美公園利用順安都市計畫公園綠地設置，由冬山鄉公所發包施工，占地面積各有480多坪，園區設施以兒童遊戲場為主題，工程經費合計1200萬元，去年9月一併發包開工，今年3月初同步完工，本週陸續完成驗收，選在明天下午啟用，當成兒童節獻禮。

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兩座公園設計理念，結合兒童多元遊戲設施與長者健身活動空間，打造攀爬網、親子型盪鞦韆、體健設施、涼亭、身障人士運動器材，永美公園另有跳床，不僅是小朋友遊玩園地，也是大人健身的好去處。

冬山鄉長林峻輔說，冬山鄉清溝及永美公園鄰近羅東鎮，周邊住宅區人口稠密，鄉公所為活化順安都市計畫公園綠地，催生這兩座公園，歡迎大小朋友相揪體驗充滿童趣的新園區。

冬山鄉民陳先生說，2座公園小而美，遊憩設施一應俱全，且園區綠樹成蔭，適合到此放慢腳步，體驗悠閒時光。

冬山鄉永美公園將在明天下午開放使用，作為兒童節獻禮，圖為園區的攀爬網。（冬山鄉公所提供）

冬山鄉清溝公園親子型盪鞦韆，上方有遮陽設施免於日曬。（冬山鄉公所提供）

冬山鄉清溝公園大樹成蔭，適合放慢腳步，體驗悠閒時光。（冬山鄉公所提供）

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