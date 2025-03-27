為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    宜蘭冬山清溝及永美公園兒童遊戲場明啟用 兒童節獻禮

    冬山鄉永美公園的體健設施。（冬山鄉公所提供）

    冬山鄉永美公園的體健設施。（冬山鄉公所提供）

    2025/03/27 19:29

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣冬山鄉新建的清溝及永美公園兒童遊戲場已完成驗收，設置兒童遊具與成人體健設施，定位為親子遊憩場域，明天（28日）下午2點舉辦啟用儀式後開放使用，成為冬山鄉今年加碼送出的兒童節禮物。

    清溝及永美公園利用順安都市計畫公園綠地設置，由冬山鄉公所發包施工，占地面積各有480多坪，園區設施以兒童遊戲場為主題，工程經費合計1200萬元，去年9月一併發包開工，今年3月初同步完工，本週陸續完成驗收，選在明天下午啟用，當成兒童節獻禮。

    兩座公園設計理念，結合兒童多元遊戲設施與長者健身活動空間，打造攀爬網、親子型盪鞦韆、體健設施、涼亭、身障人士運動器材，永美公園另有跳床，不僅是小朋友遊玩園地，也是大人健身的好去處。

    冬山鄉長林峻輔說，冬山鄉清溝及永美公園鄰近羅東鎮，周邊住宅區人口稠密，鄉公所為活化順安都市計畫公園綠地，催生這兩座公園，歡迎大小朋友相揪體驗充滿童趣的新園區。

    冬山鄉民陳先生說，2座公園小而美，遊憩設施一應俱全，且園區綠樹成蔭，適合到此放慢腳步，體驗悠閒時光。

    冬山鄉永美公園將在明天下午開放使用，作為兒童節獻禮，圖為園區的攀爬網。（冬山鄉公所提供）

    冬山鄉永美公園將在明天下午開放使用，作為兒童節獻禮，圖為園區的攀爬網。（冬山鄉公所提供）

    冬山鄉清溝公園親子型盪鞦韆，上方有遮陽設施免於日曬。（冬山鄉公所提供）

    冬山鄉清溝公園親子型盪鞦韆，上方有遮陽設施免於日曬。（冬山鄉公所提供）

    冬山鄉清溝公園大樹成蔭，適合放慢腳步，體驗悠閒時光。（冬山鄉公所提供）

    冬山鄉清溝公園大樹成蔭，適合放慢腳步，體驗悠閒時光。（冬山鄉公所提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播