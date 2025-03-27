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    高雄玉荷包開花率達9成 忽冷忽熱第1期花著果率僅2、3成

    玉荷包荔枝花不敵低溫及南風吹拂，呈現枯萎。（記者洪臣宏攝）

    玉荷包荔枝花不敵低溫及南風吹拂，呈現枯萎。（記者洪臣宏攝）

    2025/03/27 18:20

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄為玉荷包荔枝生產重鎮，今年有9成開花率，近日受到冷氣團來襲、南風吹拂影響，第一期花著果率僅2、3成，大樹區農會總幹事歐幸娟說是「空歡喜」，接連還有氣溫及春雨挑戰，第二期花著果率仍待觀察；好消息是，外銷訂單已經搶搶滾，爆量達196公噸。

    高雄地區荔枝種植面積約3千公頃，以玉荷包為主要品項，大樹區種植面積約1600公頃，為最重要產區。

    今年玉荷包開花率達9成，歐幸娟指出，只要氣溫16度以下連續一星期，開花率會非常高，但去年颱風致荔枝樹損傷，且三月間來了一波冷氣團，加上南風吹彿，致第一期荔枝花枯萎，花著果率僅2、3成。

    農民寄望第二期花成長順利，但今天氣溫轉冷，又是另個考驗；歐幸娟還指出，春雨也是影響收成要因，若雨勢太大會打落荔枝花，且造成無法授粉，第二期花的著果率，得等到清明節後天氣穩定才會明朗。

    儘管收成還是未定之天，去年11、12月起，30餘家外貿商開始爭搶有生產履歷的玉荷包。歐幸娟說，外銷仍以日本為主要市場，訂單已經滿檔，已達196公噸，日前有紐西蘭、加拿大訂單試圖叩關，現在也只能排隊。

    玉荷包生長受天影響很大，近五年因氣候異常減產，僅兩年較為穩定，有3年辦理現金救助；去年高溫致災，產量低於3成，大樹區農會去年5斤裝禮盒漲價一百元，反映量小價揚及工資上漲成本。

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