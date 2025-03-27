跑在薰衣草田！台中首座紫色跑道啟用 絕美打卡點曝光

綠委何欣純（左）與光正國中校長林筱玲啟用400公尺浪漫跑道。（何欣純團隊提供）

2025/03/27 19:00

〔記者黃旭磊／台中報導〕2024年巴黎奧運會跳脫奧林匹克傳統磚紅賽道，在法國國家體育場採用紫色薰衣草設計，讓跑者稱讚有如在法國南部薰衣草田奔跑，而台中市首座校園紫色跑道，今天在大里區光正國中啟用，民進黨立委何欣純說，這是台中首座紫色浪漫標準跑道，展現國際級運動場地美學。

薰衣草紫色跑道今天啟用，何欣純、台中市教育局長蔣偉民及光正國中校長林筱玲，帶領地方人士感受跑道浪漫氣息，教育局稱，這是台中市首座薰衣草紫色跑道，效法巴黎奧運、展現國際級運動場地美學與功能，在100公尺終點線前噴印學校願景「i-Star」，期許師生及附近居民越跑越健康。

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何欣純表示，光正國中跑道使用數十年，老舊且有安全疑慮，全新紫色400公尺標準跑道總經費為1510萬，由國教署補助超過600元，餘款由台中市議員爭取市府預算配合款補足，啟用後落成不僅是新拍照打卡點，也為師生打造更優質體育環境。

附近居民說，紫色跑道柔和色調，讓跑者眼睛更加舒適，心情輕鬆愉悅表現可望更加出色，是光正國中創意亮點。

何欣純指出，光正國中爭取到中央補助跑道經費，校園廁所也獲中央支持翻新，老舊廁所整修工程計畫於2023年獲核定改善，校園內政心樓1至4樓廁所，去年完工啟用，工程金額約460萬，中央專案全額補助。

光正國中校長林筱玲說，感謝市府及各級民代支持讓跑道順利誕生，100公尺終點線前噴印學校願景「i-Star」，寓意為「I am the star」，象徵孩子經過三年培育成為閃亮那顆星。

台中市首座校園紫色跑道在光正國中啟用。（記者黃旭磊攝）

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