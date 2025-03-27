搶攻客家票起手式？盧秀燕出席全球台灣客家聯合總會長交接這樣說

台中市長盧秀燕到新竹縣出席全球台灣客家聯合總會總會長交接典禮。（記者黃美珠攝）

2025/03/27 19:39

〔記者黃美珠／新竹報導〕台中市長盧秀燕被視為是藍營具問鼎下屆總統大位的潛力股，她今天下午現身新竹縣，出席2025全球台灣客家聯合總會總會長交接典禮，被認為是搶攻客家票的起手式，對此，盧秀燕說，台中市本就客家「大城市」，前年這個總會在澳洲創辦的時候，台中市府就有派員參加，加上她本身跟幾個竹苗歷任客籍縣長都是好朋友等原因才到場。

盧秀燕說，很多人不知道台中市是客家的大城市，286萬市民中有50萬、將近20％是客家人，所以市府有專責的客家委員會，主委江俊龍就是客家博士，所以客家事務和文化本來就是台中市府很重要的施政方向。

請繼續往下閱讀...

其次，她今天出席這場全球台灣客家聯合總會總會長交接典禮的原因，也是因為所有客家的好朋友都是她的好朋友。像是甫卸任的總會長葉義深在澳洲成立總會的時候，她就派台中市府客委會主委江俊龍出席，後來葉義深也派員回訪台中市。

她說，今天新上任的總會長黎萬棠致詞時也說，未來總會要跟台灣連結，所以會到各縣市去走走，她為此提醒黎萬棠別忘了台中市，畢竟東勢是台中的客家大區，有7成都是客家鄉親。

盧秀燕還說，新竹幾個客家縣市長都是她很好的朋友。除了現任的新竹縣長楊文科、苗栗縣長鍾東錦以及新竹市長邱臣遠，前任的新竹縣長邱鏡淳、范振宗以及林光華也都是她的老前輩跟好朋友，今天是全國客家領袖的大聚會，她受到大家邀請，即便時間不多自然還是要到場。

盧秀燕最後透露另外一個私人小原因，那就是楊文科是她的好朋友。會前楊文科跟她說，今年的總會長交接在新竹縣舉辦，她一定要到，不然以後輪到台中舉辦，他也是要到場的。

台中市長盧秀燕出席全球台灣客家聯合總會的總會長交接典禮，她說，台中市有約50萬客籍市民，是客家大城市。（記者黃美珠攝）

台中市長盧秀燕到新竹縣出席全球台灣客家聯合總會的總會長交接典禮。（記者黃美珠攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法