馬英九條款？日月潭泳渡擬開放75至79歲「專案申請」放行

日月潭萬人泳渡，南投縣政府研擬開放年齡上限，前總統馬英九可望以75歲高齡繼續參與，被抨擊是「特權」、「馬英九條款」。（記者劉濱銓攝）

2025/03/27 17:53

〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭萬人泳渡，去年前總統馬英九以74歲屆齡完成「最後一游」後，馬仍在臉書爭取放寬泳渡年齡上限，南投縣政府近日與承辦泳渡的埔里四季早泳會討論，研擬開放75至79歲以「專案申請」放行，被抨擊是「特權」、「馬英九條款」；縣府回應，目前僅是研議規劃方向，是否執行還須由早泳會開會決定。

日月潭萬人泳渡，馬英九去年第11度挑戰，當時以活動年齡上限74歲完成泳渡，但之後馬仍頻頻爭取放寬年齡限制，盼能繼續報名。

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近期縣府與埔里四季早泳會對此進行討論，初步規劃放寬75至79歲可透過「專案申請」，並有附帶條件，例如要有醫師簽署的健康體檢證明，並有2名救生員全程陪同，以及辦理保險等，若能符合相關要求，高齡民眾就能專案申請泳渡。

針對「馬英九條款」爭議，縣府回應，其實不只馬英九，近年早泳會也頻頻收到高齡泳者的反應，建議放寬年齡限制，縣府考量台灣進入高齡化社會，若有相關附加條件作為配套，就能研議放寬年齡上限。

縣府也強調，目前高齡參與泳渡的附加條件，將以上述相關配套方式研議，並有待早泳會進一步討論，實際執行與細則尚未出爐，若有定案就會對外公布。

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