台中鴻禧高爾夫球場擴建案3闖環評 環委仍建議認定「不應開發」

鴻禧太平高爾夫球場現況面積約30公頃，業者希望擴建至50公頃，讓原9洞的球場擴大到18洞的標準球場；另也提出面積約14公頃的生態補償用地。（擷取自環評簡報資料）

2025/03/27 18:10

〔記者陳嘉怡／台北報導〕位於台中太平淺山地的鴻禧太平高爾夫球場申請擴大面積，2019年遭環評決議不應開發、2022年提替代方案也遭環評否決，如今再度提出替代方案捲土重闖關環評。環團批評此案是「殭屍環評」一再復活，但業者提的替代方案根本未消除破壞石虎棲地、完整林相等問題。環評專案小組委員也認為此案仍抵觸不應開發理由，建議認定不應開發，全案送環評大會討論。

環境部今（27）天舉行『鴻禧太平高爾夫球場變更面積申請案（替代方案）環境影響說明書」專案小組初審會議。鴻禧太平高爾夫球場現況面積約30公頃，開發單位同禧育樂公司希望擴建至50公頃，讓原9洞的球場擴大到18洞的標準球場；另也提出面積約14公頃的生態補償用地，並稱球場棲地為半自然環境，「開發後生態不是歸零」。

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監督施政聯盟執行長許心欣批評，「這個案子根本是殭屍環評」，之前已遭環評認定不應開發，業者提的行政訴訟也遭判敗訴三審定讞，卻一再送件尋求復活，且開發單位所提出的替代方案根本沒有消除之前遭認定不應開發的理由，開發仍會破壞完整林相及生態、石虎關鍵棲地，並造成石虎棲地減損。

台灣石虎保育協會棲地保育專員陳祺忠表示，此次替代方案與之前替代方案球洞位置、設施規劃幾乎相同，只微調球洞位置不能算是替代方案；並指開發單位聲稱調查不到石虎、開發基地非屬石虎重要棲地，但明明之前國土綠網就有拍到石虎，質疑是業者採取某些措施刻意避免拍到石虎。

環境法律人協會秘書長郭鴻儀表示，開發單位以調整人造林以及綠地澆灌等方式聲稱是替代方案，國際上對於棲地保存的首要方式是維持棲地環境不變，一旦開發成高爾夫球場，對於當地整體生態系將嚴重減少生物活動和繁衍的生存空間，呼籲環評委員應認定此案不予開發。

針對環團質疑，開發單位表示，架設40部相機都沒有拍到石虎，強調石虎調查資料並不存在人為造假，「高爾夫球人都是生態人，不維護生態不會下場打高爾夫」。此次新增的20公頃面積，有7成不會變動，僅有6公頃變成草地和水域，雖可能會讓石虎在白天的活動棲地有所減損，「但對於石虎晚上活動的夜棲地是加分的」。

然而，環委怒斥，只動到6公頃仍會影響到周圍生態環境，若要做生態補償用地就要講清楚如何做，不要扯到要申請有效保育地（OECM）認證，「不要拿餅去騙人家，不是你們寫一個補償區就會讓你們通過」。

此案經過逾2小時的會議討論，環委仍認為此替代方案仍對淺山生態系、森林性保育類野生動物的生存棲地造成不可回復的影響，仍抵觸之前不應開發理由，建議認定不應開發，全案送環評大會討論。

環團批評，鴻禧太平高爾夫球場擴建案，2019年已遭環評認定不應開發 ，開發單位卻不斷提出變化不大的替代方案闖關。（記者陳嘉怡攝）

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