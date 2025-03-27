桃園八德兒美館轉型計畫沒了 民代痛批事前沒溝通、地方難接受

八德兒童美術館閒置空間，不做兒童文學館，引發議員許家睿反彈。（文化局提供）

2025/03/27 19:58

〔記者謝武雄／桃園報導〕八德置地廣場5、6樓原為兒童美術館，由於青埔兒美館已經啟用，八德兒美館進行退場轉型計畫，文化局規劃轉型為「兒童文學館」，至今卻毫無著落，長期追蹤本案的議員許家睿，今在議會專案報告，認為市府承諾跳票，事前也沒有和地方溝通，地方無法接受。

文化局長邱正生表示，八德置地廣場5、6樓原為兒童美術館並兼具圖書館功能，之後圖書館從文化局移撥至教育局，八德兒美館的圖書館變成單純的兒童閱覽室，兒美館遷移後，文化局的確規劃成為八德兒童文學館，但考量文化局目前正緊鑼密鼓籌設桃園文學館，因此暫緩八德兒童文學館籌設。

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他說，由於各局處對於空間館舍需求與日俱增，市府決定將閒置館舍收回，由財政局成立「空間調派會議」統一調度，目前有好幾個單位提出需求，未來會透過會議平台進行討論，並參考地區需求決定閒置空間用途。

許家睿表示，八德兒美館一直都是在地重要的休閒及藝文空間，去年一月還與文化局討論轉型為兒童文學館的細部內容，文化局也承諾，未來桃園唯一的兒童文學館將坐落於八德置地廣場，未料市府承諾跳票，事前甚至沒有與當地民眾或民意代表溝通，地方殷殷期盼最後只落得一場空。

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