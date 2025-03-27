西螺廣興宮神尊遭火吻重雕 三山國王安座開心顯神蹟

西螺廣興宮三山國王神尊2021年底遭火吻，廟方重新雕刻適逢今年建廟300年新神尊入火安座。（記者黃淑莉攝）

2025/03/27 18:42

〔記者黃淑莉／雲林報導〕西螺廣興宮2021年底遭祝融，大殿3尊近300年三山國王神尊燒毀，廟方擲筊請示後重新雕刻，經過3年多神尊今（27）日安座入火大典，最後爐主擲筊請示是否圓滿，第1次聖筊、第2次竟出現立筊，現場信眾開心鼓掌，這是廟方數十年來首次出現立筊，儀式負責法師宣布三山國王開心，第3次不用擲了。

廣興宮主祀三山國王，2021年底發生火災損害，廟方即展開修復工程，廣興宮主委謝宏梓指出，除建築有損壞，三尊已有近300年歷史的巾王、明王、獨王神像都被燒到炭化，擲筊請示要修復還是重刻，獲9個聖筊同意重刻4尺2吋神尊。

請繼續往下閱讀...

謝宏梓表示，修復經費不低，全靠信徒捐獻500元至3000元不等累積完成，今年適逢廣興宮建廟300年，修復工程完工外，新刻的神尊也正好安座入火，同時也舉行文物館啟用，被燒毀的5尺6吋舊神像重新粉面後，以文物的形式重現。

今天入火安座過程中，由副主委、縣議員李明哲與爐主賀羿鈞代表擲筊，在法師指導下逐一請示神尊、香爐位置是否適當，最後請示整體滿意度若滿意給3個聖筊，第1次聖筊，第2次其中一個立筊，現場一陣歡呼聲。

謝宏梓說，廣興宮未曾出現過立筊，今天入火安座竟首次出現，廟方及信徒嘖嘖稱奇，都覺得是三山國王神蹟顯現。

西螺廣興宮新雕刻的三山國王神尊安座入火，竟出現首次立筊景象，令廟方及信徒嘖嘖稱奇。（記者黃淑莉攝）

三尊2021年底遭火燒毀的神尊重新粉面後陳列在廣興宮文物館。（記者黃淑莉攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法