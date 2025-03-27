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    澎湖馬公嘉義朴子4月締結姊妹市 深化交流

    嘉義配天宮長年關懷澎湖弱勢團體，更力促馬公與朴子市結盟。（馬公市公所提供）

    嘉義配天宮長年關懷澎湖弱勢團體，更力促馬公與朴子市結盟。（馬公市公所提供）

    2025/03/27 18:12

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕馬公市長黃健忠率領市公所團隊與社區幹部一行74人，今（27）日到嘉義縣朴子配天宮參香祈福，虔誠感念不動天后聖母庇佑地方安康、市政順遂，同時預告馬公與嘉義縣朴子市公所4月中旬締結姊妹市。

    嘉義配天宮長年對馬公市的關懷與支持，去年9月起，蔡承宗董事長即受聘為馬公市政發展委員會委員，積極參與市政建言與公共事務，對促進本市對外交流貢獻良多。並在蔡承宗牽線下，馬公市公所與嘉義縣朴子市公所將締結為姊妹市，象徵馬公與朴子兩地建立起信任與合作基礎。

    配天宮自2023年起陸續捐贈六棧板物資與白米予馬公市弱勢家庭，2024年更進一步加碼至八棧板，實質回饋地方。此外，配天宮並攜手嘉義縣樸仔媽微型利他慈善會與配天宮文教基金會，共同推動「微型保險計畫」，為馬公市低收入戶、中低收入戶及身心障礙者提供每人最高50萬元之保障。該計畫自2023年啟動以來，首年即為1100位市民完成投保，113年再新增900人，總受益人數達2000人，保費全由慈善會全額負擔，成為宗教慈善實踐的典範。

    黃健忠說，馬公市是一座懂得感恩、積極向前的城市。未來市政團隊將持續深化與配天宮及朴子市的交流合作，從信仰文化延伸至市政治理，攜手推動公益、整合資源，讓城際情誼成為市民福祉的堅實後盾，共同打造溫暖宜居的馬公市。

    配天宮董事長蔡承宗（右），促成朴子與馬公結盟姐妹市。（馬公市公所提供）

    配天宮董事長蔡承宗（右），促成朴子與馬公結盟姐妹市。（馬公市公所提供）

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