嘉義市興中市場將強制搬遷 承租戶申請登錄歷史建築保存

嘉義市興中市場的地主嘉義博愛仁愛之家已向嘉義地院聲請強制執行，要求承租戶拆屋還地。（記者王善嬿攝）

2025/03/27 18:04

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市民營興中市場位於光彩街、中正路、興中街廓，有近百年歷史，地主嘉義博愛仁愛之家與承租戶產權爭議，經2022年法院判決嘉義博愛仁愛之家勝訴三審確定，要求25戶承租戶拆屋還地，零星承租戶拒搬遷。嘉義博愛仁愛之家向嘉義地方法院聲請強制執行，今年3月15日前送交拆除計畫書下最後通牒，6戶承租戶近日串聯，向嘉義市文化局申請登錄興中市場為歷史建築對抗，盼讓家園能永久保留。

陳姓承租戶強調「我們不是違章建築」，她說，家族從日治時期就住在光彩街，70餘年前，嘉義市政府（當時為嘉義市公所）推動地方經濟發展，整合周圍土地成立「嘉義市興中攤販市場」，因攤位搭載竹棚年久失修、傾頹，當時採共善模式，由嘉義博愛仁愛之家提供土地，住戶自行出資建屋，都合法申領建築執照、使用執照，每年依約繳稅、租金，如今卻遭趕走還被告，「被騙了」。

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陳姓承租戶說，因阿嬤很喜歡該區環境，在面臨拆遷之前，其他住戶陸續以80至150萬元不等價格出售建物，家族始終沒搬走，如今剩下她行動不便且高齡87歲的母親居住，「我們打死不走」，串聯其餘5戶承租戶，向文化局申請登錄歷史建築，盼各界能關注、重視，保留興中市場見證嘉市商圈的歷史變遷。

嘉義博愛仁愛之家表示，土地都是博愛仁愛之家所有，董事會不同意文資保存；2019年6月底租約到期終止租約，承租戶仍佔用，今年元月嘉義地院已派人現勘，拆除計畫書也已送交嘉義地院，將由嘉義地院辦理強制執行，待承租戶搬遷，就會進行拆除。

嘉義市文化局表示，收到興中市場申請登錄歷史建築的申請資料，將依文化資產保存法第十四條第一項受理，進行文資價值評估現勘。

另，嘉義市環保局接獲民眾陳情，興中市場內堆放廢棄建材、招牌、雜物，有環境安全衛生疑慮，因該區為私人土地，市環保局已現場貼通知單，並將函文嘉義博愛仁愛之家限期內清除改善，如通知後未改善，將依廢棄物清理法裁處。嘉義博愛仁愛之家回應，拆除時會一併清運處理。

嘉義市興中市場將強制搬遷，6戶承租戶串聯申請登錄歷史建築，希望保留市場及家園。（記者王善嬿攝）

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