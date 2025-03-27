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    苗栗縣土資場自治條例修正過關 分北中南3處公辦民營

    苗栗縣議會臨時會，苗栗縣營建工程剩餘土石方處理及資源堆置處理場設置管理自治條例修正案通過，分北中南3處公辦民營。（苗栗縣政府提供）

    苗栗縣議會臨時會，苗栗縣營建工程剩餘土石方處理及資源堆置處理場設置管理自治條例修正案通過，分北中南3處公辦民營。（苗栗縣政府提供）

    2025/03/27 18:15

    〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣議會臨時會今（27）日三讀議案第二、三讀會，會中三讀通過「苗栗縣營建工程剩餘土石方處理及資源堆置處理場設置管理自治條例」修正案，縣長鍾東錦強調，未來將以公辦民營方式在縣內北、中、南3區設置土石方棄置場，有效管理廢棄物，杜絕隨意傾倒情形。

    苗縣府在縣議會臨時會中，提案修正「苗栗縣營建工程剩餘土石方處理及資源堆置處理場設置管理自治條例」，鍾東錦指出，工程剩餘土石方與營建廢棄物是全台灣的痛，中央已正視此問題，日前召開相關會議鼓勵設置公辦民營的土石方棄置場，而苗栗縣早在4個多月前推動此案，目前已招標完成，相信得標的技師會給縣府最好的指導。

    目前有已有11處提出申請，鍾東錦說，預計於縣內北、中、南3處設置公辦民營土石方棄置場，會找尋最適當且離開人群不影響住家的位置設置，把剩餘土方及營建廢棄物分類好，該燃燒的送往焚化爐，能回收的就回收再利用，剩餘需要掩埋的土方也將有固定的棄置地點，才能避免事業廢棄物違法亂倒情形。

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