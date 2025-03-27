租屋族沒廚房？想吃燙青菜內行人1招秒解決：像炒的一樣

網友分享，可以用微波爐來煮青菜，讓不少人大讚根本是「租屋族救星」。示意圖。（資料照）

2025/03/27 23:55

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕長期外食不健康，許多人為了營養均衡，嘗試自己下廚。但大部分租屋族無法開火。有網友分享「免開火」就能在家料理，只要把青菜洗乾淨，直接放入微波爐加熱3到4分鐘，最後放入調味料就做好了。不少網友看了大讚，「這篇文章看到新世界」、「我也是用微波爐燙青菜，超級方便，用過就回不去了」。

網友在社群平台Threads發文說，原來有很多人不曉得可以用微波爐來燙青菜，只要洗乾淨放進微波爐加熱幾分鐘，再加入調味料拌一拌就可以吃了，過程中不用額外加水，原PO還說，「跟朋友聊天聊到，他們聽到我用微波爐做燙青菜都很驚訝，而且微波的燙青菜營養還可以保留更多喔」。

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網友紛紛熱議，「昨天吃豆芽菜，大概微波4分鐘就好了，葉菜類可以先微波2分鐘，拿出來拌一拌再熱2分鐘」、「超愛用微波爐，高麗菜洗一洗丟到碗裡，加一點油攪拌均勻，微波4分鐘超完美」、「我覺得控制得好很接近炒菜，真的超好用，用過回不去」、「有些燙青菜是為了把草酸或是澀味去掉，這種就還是水煮比較好」。

另外，台電也曾提醒，有些食物不適合放進微波爐加熱，「由於微波爐的原理是透過電波讓食物中水分子震動、摩擦生熱，讓有外膜或皮的食物產生水蒸氣，導致無法散出壓力過大而爆裂，螃蟹、蝦子、雞蛋、香腸、栗子……還有像是帶皮的水果，番茄、葡萄整顆的蘋果也都不行喔」。

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