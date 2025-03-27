每天敲「張家檸檬綠茶」沒料？手搖飲再推「清茶珍淑薈」

繼「張家檸檬綠茶」後，「拾汣茶屋」再推出新品「清茶珍淑薈」。（本報合成，擷取自Threads）

2025/03/27 22:05

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕百萬YouTuber「眾量級CROWD」Andy與前女友家寧的糾紛持續延燒，手搖飲品牌「拾汣茶屋」日前以諧音哏推出「張家檸檬綠茶」掀起搶購熱潮，甚至讓門市員工直呼「賣到崩潰」。如今再推新品「清茶珍淑薈」，明天（28日）正式上市。

「拾汣茶屋」日前推出「張家檸檬綠茶」爆紅，不少網友敲碗新品，甚至戲稱應該推出「曾淑晦氣紅茶」。「拾汣茶屋」龍潭店小編20日在Threads幽默發文，「沒想到Andy老師今天竟然被告了，趕緊先喝杯『珍淑薈砌青茶』壓壓驚。

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事後，龍潭店小編解釋，「珍淑薈砌青茶」是自己想到的，青茶加上珍珠及蘆薈，一杯售價45元，「看總部會不會滑到這篇」。沒想到，拾汣茶屋總部今（27）日就在Threads正式宣布，「清茶珍淑薈！每天敲張家檸檬綠茶沒料？你們的吶喊，小編『汣面人』都聽見了。帳冊還沒來，這杯先來了。不會通靈，但最擅長通你心脾；不佔便宜，50（元）讓你整杯端去。就在明天3月28日，雙茶雙料、公然有料！」

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